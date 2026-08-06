"Honningblond" gør et stort comeback i frisørsaloner

Frisør
Léa Michel
Extrait du film « Mamma Mia! »

Efter at kølige blondiner har taget overhånd, er honningblond tilbage for at opfriske håret. Denne varme nuance er tiltalende på grund af dens naturlige effekt, bløde lys og evne til at fremhæve din basisfarve. Det er en trend, man bør omfavne, hvis den passer til dig, men i sidste ende er det et personligt valg.

Honningblond, den varme nuance, der igen er betagende

I flere sæsoner dominerede isblond, askegrå eller platinblond ønsket om en makeover. I dag vender tendensen: solrige nuancer genvinder popularitet i frisørsaloner. Blandt dem er "honningblond" ved at blive en af de mest efterspurgte nuancer lige nu.

Dens succes er en del af en bredere udvikling inden for hårfarvning: ønsket om blødere, mere personlige resultater, der er tættere på naturlig hårfarve. I stedet for fuldstændigt at transformere håret er målet nu at berige det med highlights, der tilføjer dimension og glans.

En lysende farve med gyldne og ravfarvede detaljer

Honningblond er kendetegnet ved sin subtile blanding af lyse, gyldne og let ravfarvede toner. I modsætning til kølige blondiner, som er afhængige af meget rene nuancer, bevarer den en vis dybde og giver en mere omsluttende effekt.

Denne farve kan tilpasses enhver stil. Et par highlights på en mørkeblond base vil skabe en subtil solkysset effekt, mens et helt gyldent hår vil give en mere mærkbar forandring. Målet er stadig det samme: at skabe en levende farve med dimension og masser af lys.

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Hvorfor vender denne tendens tilbage nu?

Nuværende hårfarvningstrends favoriserer blandede effekter, glans og naturlige overgange. Honningblond er et perfekt udtryk for denne trend: den fremhæver den oprindelige farve uden at skabe en skarp kontrast. Opnået gennem balayage eller fine highlights, giver den et personligt og udviklende resultat. Rødderne blandes lettere ind i farven, hvilket minimerer grænserne og giver dig mulighed for at sprede dine salonbesøg. En reel fordel for dem, der ønsker strålende hår uden overdreven vedligeholdelse.

Balayage, stjerneteknikken til honningblond

En af de store fordele ved honningblond er dens alsidighed. Denne nuance kan passe til mange hudtoner og naturlige hårfarver. For at opnå et naturligt resultat er balayage fortsat den foretrukne metode. Denne teknik involverer lysning af bestemte områder af håret, samtidig med at dybden af grundfarven bevares.

Når det udføres godt, skaber det en blandet, lysende effekt, der er nem at bruge hver dag. Farven udvikler sig gradvist og bevarer en smuk bevægelse gennem månederne. Denne teknik kræver dog ægte ekspertise: en dårligt udført balayage kan skabe alt for skarpe kontraster og en mindre harmonisk effekt.

Honningblond er så populær i dag, fordi den kombinerer lysstyrke, et naturligt look og nem vedligeholdelse. Denne hårtrend fremhæver skønheden i ethvert hårstrå, samtidig med at den giver hver person frihed til at adoptere den ... eller ej, alt efter deres ønsker og stil.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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