Til tørt og glansløst hår kan et hjemmemiddel gøre hele forskellen.

Hår uden glans, ru hårlængder, sprøde spidser ... tørhed er et almindeligt problem, der forværres af daglige påvirkninger: varme fra stylingværktøjer, hårdt vand, soleksponering eller gentagen farvning. Før man tyr til dyre behandlinger, kan et simpelt og veldokumenteret hjemmemiddel give en reel forbedring: en kokosoliemaske. En tilgængelig løsning, der udnytter fordelene ved en ingrediens, der allerede findes i mange køkkener.

Hvorfor håret bliver tørt og mat

Hårfibrene er beskyttet af et ydre lag, der naturligt producerer olier, som er ansvarlige for hårets glans og smidighed. Når dette lag svækkes – på grund af varme, kemiske behandlinger eller et tørt miljø – mister håret sin fugtighed. Det virker derefter mat at røre ved og at se på, og det bliver mere tilbøjeligt til at knække og få spaltede spidser.

Kokosolie, en naturlig allieret

Blandt hjemmelavede løsninger skiller kokosolie sig ud for sine særligt effektive egenskaber. Rig på fedtsyrer, især laurinsyre, samt E-vitamin, har den evnen til at trænge dybt ind i hårfibrene, hvorimod mange behandlinger kun virker på overfladen. Ved at begrænse proteintab, den primære årsag til tørhed og knækket hår, hjælper den med at genoprette smidighed og glans i beskadigede længder.

Sådan påfører du masken

Påføringen er enkel. Smelt blot to spiseskefulde kokosolie, og fordel det derefter lok for lok i tørt eller let fugtigt hår, fra mellemlangt til spidserne. Lad det sidde i tyve til tredive minutter – eller endda natten over for en mere intensiv behandling – før du skyller med lunkent vand og afslutter med en skylning med koldt vand for at forsegle fugtigheden.

Dette hjemmelavede middel er økonomisk og naturligt og kan forvandle udseendet af tørt hår. Bemærk dog, at kokosolie er mindre egnet til allerede fedtet hår: det er tilrådeligt at starte med en lille mængde for at observere dit hårs reaktion.