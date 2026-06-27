Denne manicure i lyserød milkshake-stil tegner til at blive sommerens trend.

Tips og tricks
Fabienne Ba.
@meraki_nails_cardiff / Instagram

En ny manicure, et sted mellem blød og livlig, finder vej til hænderne i sommeren 2026. Den kaldes "jordbærmilkshake-negle" og betager med sin cremede, lysende lyserøde farve, inspireret af den berømte jordbærmilkshake. Denne minimalistiske trend prioriterer enkelhed frem for dramatiske effekter.

Manicuren der understreger delikatesse

Efter flere sæsoner domineret af sofistikeret neglekunst er det tid til en mere minimalistisk stil. "Jordbærmilkshake-negle" udmærker sig ved en nuance midt imellem pastelrosa og mælkehvid, hvilket giver et sødt og delikat resultat. Målet? Negle med et friskt, strålende og elegant look. En æstetik, der perfekt matcher sommerens lette stemning.

En farve der passer til alle hudtoner

En af styrkerne ved denne nuance er dens alsidighed. På lys hud tilføjer den et strejf af friskhed. På solbrun hud skaber den en smuk, lysende kontrast. Og på mørkere hudtoner afslører den sin fulde udstråling takket være dens delikat cremede finish. Kort sagt kan denne nuance tilpasses dit humør, uanset din teint.

Hemmeligheden? En ultra-blank finish

Det, der gør hele forskellen, er ikke kun farven, men også finishen. "Jordbærmilkshake-negle" har en cremet, let dækkende finish, forstærket af en blank topcoat, der fremkalder det glatte, overdådige look af en rigtig milkshake. To tynde lag neglelak er normalt nok til at opnå denne effekt, forudsat at neglene er omhyggeligt forberedt ved at file og fugte dem på forhånd.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Manucurist (@manucurist)

En trend, der følger minimalismens tilbagevenden

Denne manicure er en del af en bredere trend, der favoriserer bløde, tidløse farver. Smørgul, pastellilla, nude pink ... sommerpaletter hylder lysende, nemme at have på, både inden for mode og skønhed. Ikke overraskende har sociale medier spillet en stor rolle i at popularisere denne trend, som er blevet en af de mest delte manicures i øjeblikket.

En trend, aldrig en forpligtelse

Hvis du kan lide denne manicure, er du velkommen til at vælge den ... eller ej. Det er på ingen måde obligatorisk at få lakeret dine negle, hverken om sommeren eller på nogen anden tid af året. Uanset dit køn, dine vaner eller længden af dine negle, behøver du ikke at underkaste dig noget pres for at vise angiveligt "perfekte" hænder eller fødder. En manicure er et æstetisk valg, ikke en nødvendighed. Dine hænder og fødder behøver ikke at blive forvandlet for at være smukke: gør blot det, der gør dig glad.

Afslutningsvis skiller "jordbærmilkshake"-manicuren sig ud som en af sommerens sødeste trends med sin delikate mælkerosa og blanke finish. Den er let at have på og afgjort minimalistisk, og den vil appellere til dem, der elsker et underspillet look. Det er op til dig, om du omfavner den ... eller ignorerer den. Den bedste trend er trods alt den, der får dig til at føle dig godt tilpas, med eller uden neglelak.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Quel embout de ponceuse à ongles choisir pour une manucure nette et douce ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Til tørt og glansløst hår kan et hjemmemiddel gøre hele forskellen.

Hår uden glans, ru hårlængder, sprøde spidser ... tørhed er et almindeligt problem, der forværres af daglige påvirkninger:...

Hun bruger en ske til at påføre sin eyeliner, og internettet elsker resultatet.

Hvad nu hvis det perfekte værktøj til fejlfri eyeliner allerede lå i din køkkenskuffe? Det er helt sikkert...

Hudbeskyttelse: en refleks, som nogle hudlæger anser for at være en prioritet

Selvom solen er livsvigtig og giver adskillige fordele – syntese af D-vitamin, en antidepressiv effekt og terapeutisk virkning...

"Women looksmaxxing", skønhedstrend blandt unge kvinder, der vækker bekymring

Glow-ups, udvidede hudplejerutiner, en besættelse af det "perfekte ansigt"... i de seneste måneder har et nyt ord overtaget...

Almindelige fejl, der ubevidst forværrer tørre læber

Stramhed, tør hud og ubehag: tørre læber er en af de mindre hverdagsproblemer, som mange oplever, især når...

Hår der hurtigt bliver fedtet: de mest almindelige og undervurderede årsager

Shampoo om morgenen, en glat hestehale om aftenen: for mange er dette en velkendt og noget frustrerende situation....