Efter 50 kan denne makeupteknik forbedre ansigtets udstråling

Med alderen ændrer vores hud sig, og lyset falder ikke længere på vores ansigt på helt samme måde. Nogle mennesker bemærker en lidt mattere hudtone og leder efter måder at genoplive deres udstråling. Blandt populære makeupteknikker lover "lysets trekant"-metoden at skabe en lysende effekt, samtidig med at den forbliver meget naturlig.

Princippet om den lyse trekant

Teknikken er baseret på en simpel idé: diskret at trække lys til tre strategiske områder af ansigtet. I stedet for at lægge lag på lag med makeup, fokuseres der på et par lyspunkter placeret de rigtige steder. Lystrekanten koncentrerer sig primært om tre områder:

øjenbrynsryggene (i pandehøjde)

toppen af kindbenene

hagen

Ved at påføre et strejf af highlighter på disse områder reflekteres lyset mere harmonisk. Resultatet: Øjnene fremstår mere åbne, kindbenene mere skulpturelle, og ansigtskonturerne bliver diskret redefineret. Ideen er ikke at transformere ansigtet, men blot at fremhæve dets naturlige træk.

Hvilken nuance skal jeg vælge?

For at opnå en diskret og flatterende effekt anbefaler makeupartister ofte at vælge en highlighter, der er lidt lysere end din hudtone.

Champagnefarvede eller lyseguldne toner anbefales ofte, da de bringer lys uden at skabe for meget kontrast. Målet er at indfange lyset diskret, især i områder, hvor naturlige skygger kan opstå over tid.

Cremefarvede teksturer værdsættes ofte for deres strålende og smidige finish, men pudderversioner kan også fungere afhængigt af dine præferencer.

Hvordan anvender man denne teknik?

Metoden er stadig enkel og hurtig at integrere i din makeuprutine. Start med at forberede din hud med en fugtighedscreme. En makeupprimer kan også hjælpe med at udglatte hudens overflade og forlænge holdbarheden af din makeup.

Påfør derefter highlighteren med små berøringer:

På øjenbrynsbenene: Påfør et let lag under øjenbrynsbenet og blend derefter ud mod tindingerne. Dette kan hjælpe med at åbne øjnene.

På kindbenene: Påfør produktet fra den inderste øjenkrog og udad, opad mod tindingen. Dette område fanger naturligt lyset.

På hagen: en lille berøring i midten, eller lidt til siden afhængigt af ansigtets form, kan bringe balance til helheden.

Afslutningsvis kan et meget let, gennemskinneligt pudder påføres kun disse områder for at fiksere produktet uden at miste den lysende effekt.

Hvorfor er dette tip så tiltalende efter 50-årsalderen?

Med tiden bemærker nogle mennesker, at foundations med høj dækning kan tynge deres makeup eller fremhæve hudens tekstur. Trekantteknikken med lys tilbyder en anden tilgang. I stedet for at sigte mod fuldstændig dækning fokuserer den på udstråling og fremhævelse af ansigtets naturlige konturer. Denne type let makeup kan skabe et indtryk af lysstyrke uden en "maskelignende" effekt.

På sociale medier forklarer mange over 50, at de sætter pris på dette tip netop fordi det er hurtigt og nemt. Nogle fuldender looket med en let lyserød cremeblush på kinderne og en satinagtig beige læbestift for at fremhæve den sunde glød.

Et tip, ikke en forpligtelse

Det er vigtigt at huske én essentiel pointe: makeup er et personligt valg. Denne teknik kan appellere til dem, der nyder at bruge makeup og ønsker at give deres hud en lysere teint. Den bør dog på ingen måde ses som en regel, man skal følge efter 50-årsalderen. Der er ingen forpligtelse til at bruge makeup eller forsøge at give sit ansigt en lysere teint i en bestemt alder.

Mange mennesker føler sig helt trygge ved deres naturlige hud, og det er lige så gyldigt. Skønhed afhænger ikke af en pensel eller highlighter. Du er allerede smuk, præcis som du er, med eller uden makeup.

I sidste ende er den bedste regel den samme i alle aldre: gør det, der får dig til at føle dig godt tilpas i din egen hud og i din krop.