Hårtab: denne almindelige "fejl", som hudlæger kraftigt fraråder

Naila T.
Visse ubevidste vaner, vi ofte gentager, kan faktisk forværre hårtab over tid, ifølge hud- og hovedbundsspecialister. Normalt hårtab er almindeligt, men uhensigtsmæssige hårpleje- eller stylingvaner kan forværre det.

En almindelig fejl ifølge en hudlæge: et tilbehør, der er for stramt

Ifølge denne hudlæge kan det være skadeligt for håret og dets forankring i hovedbunden at bære visse stramme accessories, især kasketter eller alt for smalle frisurer under fysisk aktivitet. Disse accessories opsamler ofte sved, fremmer ophobning af talg og snavs og skaber gentagen spænding på hårsækkene.

Når denne mekaniske spænding er kontinuerlig, kan den forårsage det, som specialister kalder traktionsalopeci – en form for hårtab forårsaget af overdreven trækkraft i hårsækkene. Dermatologer og hårsundhedsforeninger anbefaler at undgå stramme frisurer og tilbehør, der trækker eller komprimerer hovedbunden.

Hvorfor visse vaner forværrer hårtab

At miste mellem 50 og 100 hår om dagen betragtes som fysiologisk normalt, men ud over det kan hårtab blive et problem.

Udover stramme frisurer kan andre hverdagsvaner – såsom gentagen brug af varme stylingredskaber, skrappe produkter eller for ofte eller for sjældent hårvask – svække håret og irritere hovedbunden. Disse faktorer alene forårsager ikke alvorlig hårtab, men de bidrager til en gradvis svækkelse af hårfibrene.

Gode vaner til at begrænse hårtab

Dermatologer understreger vigtigheden af at tilpasse din hårplejerutine for at opretholde et sundt hår. Nogle tips anbefalet af specialister inkluderer:

  • Undgå frisurer, der trækker for hårdt, såsom meget stramme hestehaler eller visse elastikker, der trækker i håret, for at reducere trækkraften på hårsækkene.
  • Foretræk løsere frisurer og bløde tilbehør, der ikke komprimerer hovedbunden.
  • Oprethold regelmæssig hygiejne og brug en shampoo, der er egnet til din hovedbundstype, for at undgå talgophobning eller irritation.

Disse handlinger, selvom de kan virke simple, bliver ofte overset i dagligdagen, men de spiller en konkret rolle i at bevare hårets tæthed.

Hvornår skal man konsultere en hudlæge

Hårtab, der forværres, optræder pletter eller varer ved i mere end tre måneder, kræver lægehjælp. Kun en specialist kan afgøre, om tabet er relateret til telogen effluvium, androgenetisk alopeci eller en anden hovedbundslidelse.

En hudlæge kan tilbyde passende undersøgelser, personlig rådgivning og om nødvendigt specifikke behandlinger for at bremse hårtab eller stimulere genvækst.

Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
