Blandt unge mennesker er der et stærkt comeback af ikoniske parfumer fra 90'erne og 2000'erne.

Mellem sociale medier og vintagekultur oplever ikoniske parfumer fra 90'erne og 2000'erne en spektakulær genopblussen i popularitet blandt yngre generationer. Dufte, der længe har været forbundet med begyndelsen på "mainstream"-parfumeri, er nu tilbage i centrum for skønhedstrends. Historiske mærker som Calvin Klein og ikoniske parfumer som Thierry Mugler Angel og Lolita Lempicka bringes regelmæssigt tilbage i rampelyset i viralt indhold.

Flasker, der er blevet genstand for generationers begær

Det, der appellerer i dag, er ikke kun duften, men også parfumernes visuelle identitet: øjeblikkeligt genkendelige flasker, karakteristiske æstetiske koder og historiefortælling, der er dybt forankret i deres tid. Mærker som Cacharel Anaïs Anaïs og CK One legemliggør denne minimalistiske eller romantiske æstetik, der gør et stærkt comeback i de nuværende trends.

TikTok og Instagram som nostalgiacceleratorer

Genopblomstringen af disse dufte forstærkes i høj grad af sociale medier, hvor nostalgisk indhold boomer. På TikTok får "parfumer fra 2000'erne" millioner af visninger, ofte forbundet med teenageminder eller en bevidst retro-æstetik. Denne tendens er en del af en bredere bevægelse, der allerede er observeret inden for mode og musik, hvor referencer til 90'erne og 2000'erne konstant genfortolkes.

Parfume som et identitetsobjekt

For Generation Z er parfume ikke længere bare en fast olfaktorisk signatur, men et element af personligt udtryk. At vende tilbage til velkendte dufte giver dem mulighed for at genoprette forbindelsen til en opfattet enklere æra, men også for at hævde deres æstetiske identitet. Denne "tilbage til klassikerne"-trend forvandler vintageprodukter til sande kulturelle artefakter.

Tilbagekomsten af ikoniske parfumer fra 90'erne og 2000'erne illustrerer et bredere fænomen af generationsnostalgi. Med sociale medier, retroæstetik og et ønske om autenticitet er disse dufte ikke længere bare skønhedsprodukter: de bliver kulturelle markører, der overskrider generationer.