Dette trin før påføring af makeup er essentielt for bedre hold.

Før du overhovedet tager dine børster frem, kan et enkelt trin ændre alt. Og den gode nyhed er: den er velegnet til alle hudtyper, uanset om du bruger makeup hver dag ... eller kun lejlighedsvis.

Makeup begynder før det første penselstrøg

En foundation, der krøller, en concealer, der urenheder, eller en pudder, der falmer hurtigt, er ikke nødvendigvis et tegn på, at dine produkter ikke er passende. Ofte handler det hele om hudforberedelse. Ren, fugtet hud giver en mere jævn overflade, der gør det nemmere at påføre teksturer og blende dem problemfrit.

Omvendt kan dehydreret eller utilstrækkeligt forberedt hud gøre makeup mindre jævn og reducere dens holdbarhed i løbet af dagen. Kort sagt kan et par minutter brugt på din rutine gøre en reel forskel for det endelige resultat.

Fejlen der kan kompromittere outfittet

Det er en god vane at fugte din hud, men du skal stadig lade produktet gøre sit arbejde. Det er en almindelig fejl at påføre foundation direkte efter din fugtighedscreme. Hvis fugtighedscremen endnu ikke er absorberet, kan makeupprodukter glide af huden i stedet for at hæfte ordentligt. Resultatet: Din hud ændrer sig hurtigere og mister sin glød over tid. Den rigtige fremgangsmåde? Vent et par minutter, før du starter din makeup. Denne korte ventetid gør det muligt for produktet at blive absorberet og fremmer en mere jævn påføring.

Primer, et ofte undervurderet boost

Makeupbase, også kaldet "primer", betragtes ofte som et valgfrit produkt og kan faktisk forbedre finishen på din makeup. Den skaber et lag mellem huden og foundation, hjælper med at udglatte hudens tekstur visuelt og kan minimere synligheden af porer.

Afhængigt af formelen kan den også reducere glans, give mere komfort til tør hud eller oplyse teinten for en mere lysende effekt. Det er ikke nødvendigt, men hvis du leder efter makeup, der holder længere, kan det være en værdifuld allieret.

En rutine, der tilpasser sig din hud

Der findes ikke én universel løsning. Hver hudtype har sine egne behov, og det er netop det, der gør hele forskellen. Fedtet hud vil generelt sætte pris på lette produkter og matterende primere. Tør hud vil ofte føles mere behagelig med nærende teksturer, mens sensitiv hud vil have gavn af skånsomme formler, der respekterer dens naturlige balance. Målet er ikke at bruge et væld af produkter, men at vælge dem, der giver dig en følelse af komfort.

Vigtigst af alt: gør det, der føles rigtigt for dig

Rens din hud, fugt den, vent et par øjeblikke, før du påfører makeup, og brug eventuelt en passende primer: disse enkle trin kan hjælpe med at forbedre finishen og holdbarheden af din makeup. Én ting er dog værd at huske: du er ikke forpligtet til at bruge makeup.

Uanset om du er kvinde, mand eller ikke-binær, uanset om du har akne eller ej, er makeup stadig et personligt valg, ikke en nødvendighed. Det vigtigste er at føle sig godt tilpas i sin egen krop, med eller uden skønhedsprodukter. Smuk makeup kan forbedre et look, men selvtillid afhænger ikke af foundation.

Kort sagt, makeup, der holder hele dagen, afhænger ikke udelukkende af kvaliteten af de anvendte produkter. Ren, velhydreret hud, behandlet med passende hudpleje, giver ofte det bedste grundlag for et mere harmonisk og langvarigt resultat. Og frem for alt, husk at makeup er et valg, aldrig en forpligtelse: alle er frie til at bruge det ... eller ej.