Gotisk makeup udgør et helt eget skønhedsunivers, langt fra klassiske koder. Denne mørke stil hviler på tre grundlæggende søjler: en bleg eller gusten teint , et mørkt og omhyggeligt udformet øjenlook og mørke og intense læber .

Kunstnere, cosplayere, performere eller blot elskere af en obskur æstetik: alle finder denne makeup et stærkt middel til selvbekræftelse.

At bære dette look handler også om at hævde din individualitet, din frihed og at tilhøre et fællesskab, der dyrker originalitet. Vi guider dig trin for trin gennem denne fortryllende transformation.

Hvad er gotisk makeup?

Gotisk makeup er umiddelbart genkendelig på dens tre visuelle signaturer: en bevidst bleg, næsten spøgelsesagtig teint, intenst mørke øjne og læber i dybe nuancer: sort, bordeaux, blomme eller lilla.

Denne æstetiske treenighed har defineret stilens visuelle identitet i årtier.

Men dette udtryk omfatter en lang række variationer. Vampyrstilen leger med mysteriet om nattens væsner, mens den victorianske stil foretrækker en ædru og raffineret elegance.

Romantisk gotisk dyrker melankoli, cyberpunk inkorporerer futuristiske elementer, og punk omfavner transgression. Andre undergenrer inkluderer mørk fetish , metal , mørk drag , steampunk, zombier og skeletter til Halloween.

Alle disse variationer fremmer ubegrænset kreativitet.

Denne makeupstil er ikke udelukkende for det gotiske miljø . Fra mørke drag queens til cosplayere, scenekunstnere eller blot dem, der foretrækker et mørkere look, er profilerne af dem, der bruger den, talrige og varierede.

Nogle bruger det kun til særlige lejligheder, andre gør det til et dagligt ritual.

Ud over æstetik er denne stil et udtryk for en sand bekræftelse af identitet.

At bære et blegt ansigt og et mørkt blik er at vælge ikke at forblive ligeglad, at gøre indtryk og at tilhøre en rig kunstnerisk tradition, der har strakt sig over epoker siden 1980'erne.

De vigtigste materialer til at skabe gotisk makeup

At opnå et overbevisende gotisk look kræver omhyggeligt udvalgte kosmetiske produkter. Værktøjernes kvalitet og præcision gør hele forskellen mellem et amatøragtigt og et professionelt resultat.

For din teint er en lys, vandfast foundation , der er lysere end din naturlige hudtone, det vigtigste udgangspunkt. En BB-creme eller en makeup-primer forbereder huden og forlænger holdbarheden.

En hvid eller elfenbensfarvet pudder giver en øjeblikkelig porcelænseffekt. Kølige highlightere intensiverer derefter ansigtets spektrale karakter.

Her er det vigtigste til øjne og læber:

En ultrapræcis sort flydende eyeliner , helst vandfast, til at tegne rene og langvarige linjer

, helst vandfast, til at tegne rene og langvarige linjer Ultrapigmenterede mørke og metalliske øjenskygger i nuancer af grå, sort eller lilla til at forme øjenlågene

i nuancer af grå, sort eller lilla til at forme øjenlågene Intens sort mascara og dramatiske falske øjenvipper for et fantastisk look

for et fantastisk look En mørk læbestift (sort, bordeaux, blomme, tørret blod, skarlagenrød eller lilla) parret med en matchende kohl-læbeliner.

Farvede kontaktlinser (blå, grønne eller lilla) fås som ekstraudstyr for at fremhæve blikkets mystiske aspekt.

Alle disse produkter drager fordel af at være veganske og cruelty-free , et krav der i stigende grad deles i fællesskabet. Hvert element spiller en specifik rolle i at skabe det overordnede look.

Hvordan laver man et gotisk makeup-look i 5 trin?

Trin 1: Forbered og påfør den lyse foundation

Det hele starter med en fugtighedscreme, BB-creme eller makeupbase. Dette trin forhindrer ujævnheder og sikrer bedre vedhæftning af foundationen.

Påfør derefter den lyse foundation med en svamp eller pensel, og dæk ansigt og hals jævnt. Massér grundigt ind for at undgå skarpe linjer.

Trin 2: Fixér din hudtone med pudder

Lys eller elfenbensfarvet pudder påføres med en pensel over hele ansigtet.

Den sætter effektivt foundation og forstærker porcelænseffekten. Pas på ikke at få det i dit hår eller dine ører: præcision er nøglen.

Trin 3: Arbejde på det gotiske look

Sort eyeliner påføres i en tyk linje langs de øvre og nedre vipper. Den blendes derefter ud på øjenlåget for at undgå en skarp overgang.

Mørke øjenskygger skaber et røget øje eller mandelformede, hindlignende øjne.

Sort mascara fremhæver øjnenes dybde, og dramatiske falske øjenvipper fuldender dette fatale og gennemtrængende look.

Trin 4 og 5: Læber og sidste hånd

Kohl læbepomade definerer præcist læberne for at gøre konturerne tykkere og forhindre blødning. Den kan også påføres på den inderste del af læberne, før du påfører mørk læbestift.

Endelig former fede highlightere ansigtet og giver det en spektral glød. Valgfrie blå eller lilla kontaktlinser forstærker blikkets gådefulde aspekt.

Sådan bruger du gotisk makeup til hverdag: tips og kreative variationer

Det kræver en vis organisering at integrere denne stil i din langsigtede skønhedsrutine. At opbevare al din kosmetik i et dedikeret makeup-etui sikrer dens sikkerhed og gør hver påføring nemmere.

En simpel og praktisk løsning for fans af genren.

Gotisk makeup tilbyder snesevis af variationer, der passer til din personlige smag. Du kan justere foundationfarven, vælge en lilla læbestift i stedet for skarlagenrød eller udforske forskellige øjenteknikker afhængigt af dit humør.

Dagmakeup bruger blødere skygger, mens aftenmakeup kan fremhæve frisyrens fulde intensitet.

Til Halloween eller en temabegivenhed flytter vi grænserne mod vampyrer, zombier eller skeletter.

Nøglen er at omfavne denne atypiske stil , at eksperimentere frit og at forvandle hver anvendelse til en sand kreativ besværgelse, uanset ens kropstype eller silhuet.