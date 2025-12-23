Search here...

Efter "clean girl"-looket i 2025, kan denne makeuptrend skinne i 2026.

Makeup
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

I flere sæsoner blev skønhed opsummeret i ét ord: "ren". Strålende hudfarve, nude læber og omhyggeligt plejede øjenbryn dominerede trendene (ren pige). I 2026 vender tidevandet. Denne underspillede æstetik giver plads til en selvsikker tilbagevenden af synlig, udtryksfuld og dristig makeup. Chic minimalisme viger for en fornyet lyst til kreativitet.

"Makeup-makeup": en ny energi

Denne overgang afviser ikke søgen efter naturlighed, men omdefinerer den. "Makeup-makeup"-trenden bevarer letheden fra den såkaldte usynlige makeup, samtidig med at den genintroducerer struktur og intensitet. Eyeliner gør comeback, øjenskygger bliver dybere, og contouring vender tilbage i mere subtile versioner. Målet: at afsløre personlighed snarere end at skjule ansigtstræk.

@i.an.ya.i berry smokey eyes tutorial🫐🍓 @Maybelline NY tattoo liner berry bliss, sky high mascara, lifter glase læbepomade 008 @Westman-Atelier concealer, contour stick @rhode skin pocket blush tan line @Fenty Beauty powder @Florasis Shop øjenskyggepalette #makeuptutorial #makeup #greeneyes ♬ original lyd - 𝕽𝖆𝖕

Dristige farver og teksturer

Neutrale nuancer viger pladsen for varme brune, røgede grå og metalliske glimmer. Læbestift genvinder sin tidligere pigmentering, et symbol på selvtillid og dristighed. Makeupartister hylder endnu engang tekstur: iriserende, mat, cremet - alt er tilladt. Denne æstetiske frihed forvandler makeup til et lærred for følelsesmæssigt udtryk.

I sidste ende afspejler denne bevægelse et holdningsskifte. Efter at have glorificeret "naturlig perfektion" ("clean girl"-trenden) sigter 2026 mod at fejre individualitet. Ideen er ikke længere at ligne et ideal, men at ære ens egen stil. Mellem autenticitet, fantasi og en fornyet glæde ved makeup markerer 2026 genfødslen af en mere kropslig, levende og selvsikker skønhed.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Ekspres feriemakeup: Det magiske produkt, som alle klemmer ud

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ekspres feriemakeup: Det magiske produkt, som alle klemmer ud

Juletiden nærmer sig, og du er måske allerede i gang med at planlægge dit skønhedslook. Uanset om du...

For at fejre det nye år kunne dette makeup-look meget vel være din bedste allierede

Makeuptrendsene for julesæsonen 2025 hylder kølige, metalliske toner med et stort comeback af glitrende grå og sølv. Disse...

Har du grønne øjne? Denne makeupstil kan tryllebinde dit blik.

TikTok-indholdsskaberen @michaelaberd afslører det perfekte makeup-look til at fremhæve grønne øjne: "espressolooket". Denne monokrome frisure i varme kaffebrune...

Disneys magiske spejl er endelig her: det kommer til vores badeværelser

Vi husker alle scenen i "Snehvide", hvor stedmoderen spørger sit spejl : "Hvem er den smukkeste af dem...

Drag queens hemmelige trick til et fængslende blik

Drag queens, der er kendt for deres overdådige makeup og overdrevne ansigtstræk, bruges sjældent som eksempler på smukke...

Tynde øjenbryn: Trenden fra 2000'erne genopstår og udløser en stor debat

Skønhed er en uendelig cyklus. Mens øjenbryn i de senere år har været det store moderigtige – tykke,...

© 2025 The Body Optimist