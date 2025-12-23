Efter "clean girl"-looket i 2025, kan denne makeuptrend skinne i 2026.

I flere sæsoner blev skønhed opsummeret i ét ord: "ren". Strålende hudfarve, nude læber og omhyggeligt plejede øjenbryn dominerede trendene (ren pige). I 2026 vender tidevandet. Denne underspillede æstetik giver plads til en selvsikker tilbagevenden af synlig, udtryksfuld og dristig makeup. Chic minimalisme viger for en fornyet lyst til kreativitet.

"Makeup-makeup": en ny energi

Denne overgang afviser ikke søgen efter naturlighed, men omdefinerer den. "Makeup-makeup"-trenden bevarer letheden fra den såkaldte usynlige makeup, samtidig med at den genintroducerer struktur og intensitet. Eyeliner gør comeback, øjenskygger bliver dybere, og contouring vender tilbage i mere subtile versioner. Målet: at afsløre personlighed snarere end at skjule ansigtstræk.

Dristige farver og teksturer

Neutrale nuancer viger pladsen for varme brune, røgede grå og metalliske glimmer. Læbestift genvinder sin tidligere pigmentering, et symbol på selvtillid og dristighed. Makeupartister hylder endnu engang tekstur: iriserende, mat, cremet - alt er tilladt. Denne æstetiske frihed forvandler makeup til et lærred for følelsesmæssigt udtryk.

I sidste ende afspejler denne bevægelse et holdningsskifte. Efter at have glorificeret "naturlig perfektion" ("clean girl"-trenden) sigter 2026 mod at fejre individualitet. Ideen er ikke længere at ligne et ideal, men at ære ens egen stil. Mellem autenticitet, fantasi og en fornyet glæde ved makeup markerer 2026 genfødslen af en mere kropslig, levende og selvsikker skønhed.