Hvor skal du opbevare din solcreme derhjemme? En læges enkle råd

I løbet af sommersæsonen rejser solcreme lige så meget som dig. Den tilbringer timevis i bagagerummet, praktisk talt en sauna, og ligger på det varme sand, mens du svømmer. Når den ikke er i din strandtaske, efterlader du den sandsynligvis et sted i huset, i fuldt syn. Men hvor du opbevarer den, kan påvirke dens effektivitet.

Hvor du opbevarer din solcreme er vigtigt

Solcreme ledsager dig på alle dine sommereventyr, fra din havesolseng til klipperne med udsigt over havet, og endda dugene til dine udendørs måltider. Nogle gange lader du den ligge på bagsædet af din bil, som er blevet til en sand sauna, eller i din iver efter at hoppe i vandet kaster du den uforsigtigt på dit håndklæde, og beholderen begynder hurtigt at koge. Selvom denne beskyttende nektar er designet til at modstå brændende dage og sommervarmen, er det bedst ikke at presse lykken.

Og når du ikke er ude, har du en tendens til at opbevare den lidt tilfældigt rundt omkring i huset uden egentlig at tænke over det. Måske ligger din solcreme ved siden af de andre nødvendige ting i dit medicinskab, eller måske ligger den på badeværelsesbordet mellem din fugtighedscreme og din tandbørste. Denne tilsyneladende logiske placering er dog ikke den mest passende, ifølge en britisk læge, der driver en kosmetisk kirurgisk praksis.

Selvom det anbefales at opbevare parfumer væk fra lys for at bevare deres duft og forhindre dem i at gå af, er det lidt anderledes for solcreme. Badeværelset er et fugtigt miljø på grund af brusebadsdamp. Luftfugtighedsniveauet i dette rum ville alarmere bygningsfagfolk. "Det betyder, at produktet muligvis ikke længere effektivt beskytter mod hudskader," advarer de i Daily Mail.

En læges anbefalinger til korrekt opbevaring

Ifølge eksperten vil din solcreme være mindre effektiv, hvis du opbevarer den på dit badeværelse i dagslys, og den vil ikke være i stand til at beskytte din hud ordentligt. Med andre ord kan dine solcremepåføringer være ineffektive. For at din solcreme kan fungere som et skjold for huden, er det bedst at opbevare den et køligt, tørt sted, væk fra varme og direkte sollys.

Dr. Isabelle Gallay, en hudlæge, der talte med Doctissimo , har en mindre definitiv mening om emnet. Hun modificerer sin kollegas bemærkninger og påpeger, at solcremer af natur er designet til at modstå kvælende varme eftermiddage på stranden, udflugter i ørkenlignende klimaer og solbadning uden parasol. "For mig er der virkelig intet problem at opbevare sin solcreme på badeværelset. Det er produkter, der er designet til at modstå varme og kan tages med udendørs!" forklarer hun. Det betyder dog ikke, at man ikke bør følge et par gode fremgangsmåder, såsom at putte tuben i en pose i skyggen eller endda placere den i en køletaske.

De andre regler for god praksis, alt for ofte minimeret

Dermatologen understreger på sin side vigtigheden af at tjekke udløbsdatoen på solcreme. Ifølge hende er det bedst at forny sin solcreme hver sæson, selvom sidste års tube stadig er halvt fuld. "En åbnet tube eller spray har været udsat for ilt, lys og varme, hvilket nedbryder de beskyttende molekyler. Så det er ikke en god idé. I bedste fald vil cremen have mistet sin effektivitet; i værste fald kan den endda blive giftig," forklarede hun. For at huske datoen, du åbnede den første gang, kan du skrive det på emballagen med en tusch.

Ud over korrekt opbevaring minder hudlægen os også om en afgørende og ofte overset regel: den påførte mængde. Mange mennesker bruger deres solcreme som et værdifuldt serum og påfører et par symbolske klatter på deres ansigt eller skuldre. En solcreme med SPF 50, der påføres sparsomt, giver dog ikke længere den sande beskyttelse, den fortjener. For at opnå det beskyttelsesniveau, der er annonceret på emballagen, skal du være gavmild med mængden og dække alle udsatte områder jævnt, inklusive dem, vi ofte glemmer.

Et andet vigtigt trin: at påføre solcreme igen. At smøre den omhyggeligt på klokken 9, inden man forlader hjemmet, garanterer ikke beskyttelse før solnedgang. Solcremens effektivitet aftager mellem sved, svømning, håndklædegnidning og timer udendørs. Eksperter anbefaler generelt at påføre solcremen igen hver anden time og efter hver svømmetur, selv med en såkaldt "vandafvisende" formel.

Solcreme er en værdifuld allieret, ikke et uovervindeligt skjold. Det er vigtigt at følge instruktionerne og de medicinske anbefalinger for at udvikle en blid kulør og undgå at konkurrere med de forkullede kebabber på grillen.