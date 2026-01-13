Det skal fugte, men denne handling svækker faktisk dine læber.

Om vinteren bliver læberne sprukne af kulden. De bliver ru og klæber til læbepomade og andre farvede produkter. For at beskytte dem og holde dem bløde, bruger du måske et lag læbepomade. Det er næsten en automatisk gestus: stiften, dit førstehjælpsmiddel, påføres dine læber utallige gange. Men denne skønhedsrefleks forværrer problemet i stedet for at løse det.

Læbepomade, ja, men med måde.

Vinteren sætter sine synlige spor. Den eroderer huden og ændrer også læbernes udseende, som føles ru at røre ved og sprækker smertefuldt. Denne tørhed, udover at være ubehagelig ved morgenkys og ødelægge forsøg på at flirte med nude læbestift, er vinterens æstetiske byrde. En hurtig anatomisk påmindelse: mens ansigtshuden kan have op til 16 cellelag, har læbehuden kun 3 til 5. Så du fortæller dig selv, at du kan være lidt tunghændet med læbepomaden. Det er lidt ligesom din lommetryllestav.

Du påfører den febrilsk på dine læber i den tro, at du reparerer skaden forårsaget af kulden. Du hiver den op af din taske, som et formidabelt våben mod kølige temperaturer. Denne læbepomade kysser din mund oftere end din partners læber. Så meget, at du løber tør på mindre end en måned. Det er næsten en kosmetisk afhængighed. Alligevel har denne læbepomade, som bogstaveligt talt bliver en forlængelse af dine fingre om vinteren, ikke altid den ønskede effekt og kan endda undlade at leve op til sit løfte om komfort.

I avisen 20 Minutes advarer dermatologer mod visse formler, der er for lukkede og fedtede for læberne, især dem, der indeholder vaseline, paraffin eller vaseline. I stedet for at nære og beskytte læberne ordentligt skaber de en kunstig barriere og forstyrrer hudens naturlige funktion. Det er mere en placebobehandling end et rigtigt middel.

Vegetabilske olier, de bedste venner af tørre læber

At smøre læbepomade på hele dagen lang er ikke ligefrem en form for ømhed. Det er en dårlig vane. Men du kan ikke bare stå og se denne katastrofe udfolde sig i dit ansigt og forsømme dine læber i din hudplejerutine . Eksperter anbefaler sundere alternativer, takket være Moder Natur. For silkebløde læber og fejlfri makeup foreslår de produkter, der indeholder shea- eller kakaosmør, glycerin eller er beriget med ceramider.

De lovpriser også fordelene ved plantebaserede olier, som længe har vist sig at være nyttige i vores badeværelser. For sunde læber kan du prøve jojoba-, ricinus- eller marulaolie. I modsætning til kemiske formler fugter de huden uden nogensinde at kvæle den. De påpeger også nogle røde flag i skønhedsafdelingen. Ifølge dem er mentholholdige, parfumerede og glitrende balsamer mere marketingtricks end løsninger på dine hudproblemer.

Disse andre skønhedstips, der redder dagen om vinteren

Det kræver dedikation at opretholde sunde læber midt om vinteren. At klemme en læbepomade-stift på læberne ti gange om dagen kurerer ikke forkølelsen. Denne skønhedsgimmick, mantraet for seje piger i Uggs og designer-dyerjakker, giver ingen reel fordel for din hud. Jo, det er måske et trendy træk at smøre Rhode-læbepomade på, men dine læber vil mangle næring.

Om vinteren kan en virkelig effektiv læberutine bygges op omkring et par nøgleprodukter. Start med en blid scrub en eller to gange om ugen, såsom Fresh Sugar Lip Polish eller Lush Lip Scrub, for at fjerne døde hudceller. Fugt og reparer derefter dagligt med en rig balsam som CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair eller Burt's Bees til brug om dagen. Til sidst, om aftenen, kan du vælge en intensiv behandling som Laneige Lip Sleeping Mask eller Summer Fridays Lip Butter Balm for at give dine læber dyb næring natten over.

Inden du går ud, bør du bruge en læbepomade med SPF, som f.eks. EltaMD UV Lip Balm eller Supergoop! Lipscreen, der også hjælper med at beskytte læberne mod vind, kulde og UV- stråler, så de forbliver behagelige hele vinteren.

Det er spild af tid at bruge læbepomade hvert sekund. Det er bedre at gøre mindre, men bedre. Det er en skønhedsfilosofi, der virker, uanset hvilket område du forkæler.