"Netflix Face" fascinerer hudlæger: Er det bare en summen, eller har det en reel indflydelse på huden?

At binge-watche episoder af en serie til de små timer, scrolle gennem din telefon i jagten på underholdning, se film i træk, som om det var en konkurrence – det er hverdagen for mange mennesker. Alligevel påvirker disse uvurderlige binge-watching-sessioner lydløst dit ansigt. Ifølge hudlæger er disse virtuelle bade lige så skadelige for huden som solbadning. De har endda givet dette udseende efter serien et navn: "Netflix-ansigtet".

"Netflix Face" eller når skærme ændrer ansigtstræk

Nej, "Netflix Face" er ikke navnet på en ny skønhedstrend, et trendy makeup-look eller en nyligt udgivet kosmetisk kirurgisk procedure. Det er en knap så flatterende æstetik, man udviser dagen efter en aften med sine elskede fiktive karakterer. Mens vores bedsteforældre plejede at slå tiden ihjel ved at spille kort eller diskutere verdensanliggender i plastikstole, tilbringer vi nu den sidste del af dagen foran computeren og udforsker spændende virtuelle verdener.

Du starter en serie, og fanget af spændingen ser du episode efter episode til det sidste. Din utålmodighed tvinger dig til at afslutte handlingen, og da vækkeuret ringer tidligt om morgenen, fortryder du ikke at have været mere fornuftig. Når du ser dit spejlbillede i spejlet, gør du status over denne hyperforbundne nat. Mørke rande , en mat hud uden glød, et træt udseende… Trods en veletableret hudplejerutine ser din hud ikke ud til at være kommet sig efter denne "Netflix and chill"-aften. Dine kolleger tror, du slidte dine sko op på dansegulvet hele natten lang, mens du faktisk sad og puttede dig under dit tæppe med Thomas Shelby i 4K i sengen.

Ifølge statistikker fra streamingplatformen, der luller mange mennesker i søvn, bruger brugerne omkring to en halv time om dagen på at forbruge indhold fra deres katalog. Og det tager dem kun fire dage at afslutte en enkelt sæson, uanset hvor uendelig den end måtte være. Dette inkluderer ikke arbejde på computeren, obsessiv scrolling og dovne sessioner foran fjernsynet. I alt bruger vi næsten seks timer fordybet i pixels, og de ender med at vise sig på vores ansigter. En undersøgelse offentliggjort i Journal of Investigative Dermatology refererer til "Netflix Face", hvilket illustrerer den følgeskade, der opstår ved seriemaratoner.

De reelle effekter af "serie"-aftener på udseendet

Når du opholder dig i solen for længe, føler du en prikkende fornemmelse, der får dig til at søge skygge og minder dig om solens farer. Foran skærme er det ikke nødvendigvis lige så hårdt. Kun dine øjne viser ubehag og siger til sidst, at du skal "stoppe". Men din hud lider også under konsekvenserne af at "lege".

Når dermatologer taler om "Netflix Face", refererer de primært til et meget almindeligt ritual: at sætte sig foran Netflix til det punkt, hvor man mister tidsfornemmelsen, tankeløst fræse i slik og foretrække Simon Bassets arme i Bridgerton frem for Morpheus'. Selvom blåt lys ikke er så skarpt som solen midt om sommeren, svækker det hudens barriere, når man hengiver sig til sin kærlighed til mediet.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Madame Figaro svarer det for huden til halvanden times soleksponering at bruge syv timer om dagen inden for 30 centimeter af en skærm i fem dage. Synderen: blåt lys, som fremskynder hudens aldring ved at svække kollagen og reducere hudens elasticitet. Blåt lys narrer også din hjerne og forstyrrer dens dag/nat-cyklus. Dette forklarer, hvorfor du ser "ikke vågen" ud om morgenen.

Hvad dermatologer anbefaler for at undgå "Netflix Face"

Vores afhængighed af skærme er nu synlig og mærkbar i vores refleksion. "Netflix-ansigtet", en moderne hudlidelse, der minder om "zombie"-effekten, forvandler ansigtets udseende, og stillet over for denne dermatologiske virkelighed virker hudplejecremer magtesløse. Men når de vælges med omhu, er de meget mere end blot placebo. Dermatologer understreger brugen af serummer beriget med C-vitamin eller niacinamid. De gentager også vigtigheden af solcreme, især tonede solcremer, der indeholder jernoxider.

Faktisk findes der beskyttende skærmbeskyttere på markedet, der er specielt designet til dette formål. Men for at løse problemet ved kilden anbefaler hudspecialister primært at holde god afstand til skærme og undgå at sidde for tæt på computerskærmen. Ideelt set bør man selvfølgelig foretrække mere skånsomme natteaktiviteter såsom at læse, hækle, tegne eller skrive.

Mens alle drømmer om evig ungdom og plastrer sig ind i foryngende positurer, tænker ingen på at undersøge deres vaner ud over blot forfængelighed. Men hvis du vil genopdage dit indre lys, skal du begynde med at give slip på skærmen.