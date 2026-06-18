Afrikanske kvinder bruger denne ældgamle ingrediens som solcreme.

Mens apoteker og supermarkeder er fyldt med UV-beskyttelsesprodukter i form af cremer, sprays og endda sticks, laver kvinder i nogle isolerede områder af Afrika deres egne solcremeblandinger. For at klare den brændende sol, der sætter deres hud i brand, finder de deres ultimative solcreme i deres udendørs apotek: Moder Natur. De er især afhængige af et plantebaseret stof, der er kendt for sine antioxidante egenskaber.

Tamarindbark, et alternativ til solcreme-tuber

I dag er kosmetikudstillingerne fyldt med utallige flasker, der kan prale af et UV-indeks, og den ene mere overbevisende end den anden. Uanset om de er i lommestørrelse eller familiestørrelse, i spray- eller stiftform, til bybrug eller svømning, har moderne solcremer ingen lighed med tidligere tiders plasterlignende solcremer. Med deres sofistikerede markedsføring og sensoriske løfter forvandler de en engang forældet praksis til et omfattende skønhedsritual. I nogle afsidesliggende afrikanske landsbyer, der minder om ingenmandsland, er solcreme dog et fremmed koncept. Disse isolerede områder, hvor vand er knapt, har ikke en eneste butik inden for en radius af tredive kilometer.

Indbyggerne, der bor i hytter lavet af jord og halm, lever en selvforsynende livsstil. På et kontinent, hvor varmen forvrænger landskabet og bøjer bølgebliktage, er de afhængige af naturens vidundere, som tilbyder talrige midler til dem, der ved, hvordan man genkender dem. For at bekæmpe den brændende sol smører kvinderne tamarindbark på deres ibenholtshud; dens orange, selvhærdende tekstur minder om lyserød ler.

Internettets Indiana Jones, kendt som @indianajoseee , delte denne langvarige skønhedshemmelighed med en demonstrationsvideo. Som en sand opdagelsesrejsende af madagaskiske kulturer rejser han gennem Madagaskar og møder forskellige etniske grupper, samler historier, traditioner og forfædres viden. I denne improviserede skønhedstutorial, filmet på Big Islands tørre jord, skraber en kvinde en okkerblok med vand og skaber en nektar, der matcher baggrundsscenen. Hun spreder den med fingerspidserne på de udsatte dele af sin krop og skaber et specialfremstillet skjold til sin hud.

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En ældgammel praksis, der er valideret af det medicinske samfund

Tamarindbark er kendt for sine antioxidante egenskaber, helende virkning og antiseptiske effekt og er en nøgleingrediens i mange laboratorieformler. Den bruges i adskillige hudplejeprodukter på markedet, ofte kombineret med andre aktive ingredienser. Afrikanske folk bruger den dog i sin reneste, rå form. Tamarindbark, der betragtes som en gave fra Moder Natur, fungerer på samme måde som et UV-filter.

Under videoen, der fremhævede denne solcreme, et produkt fra himmel og jord, validerer en læge metoden med sin ekspertudtalelse. "Naturlig solcreme: Den fungerer som en fysisk barriere (et skjold), der reflekterer UV-stråler. Det er en ældgammel metode, der bruges af kvinder til at beskytte deres hud," forklarer Dr. Abdulhadi Jfri.

En undersøgelse offentliggjort i Tropical Journal of Natural Product Research i 2024 nåede frem til den samme begejstrede konklusion og analyserede plantens effektivitet mod solen. Der er ikke behov for komplekse formuleringer eller banebrydende bioteknologiske ingredienser til at beskytte mod karcinomer og andre hudkræftformer: naturen har alle de essentielle ingredienser til vores strand lige der i sine blade.

Sort hud er også udsat for solens skadelige virkninger.

Det er en misforståelse, der er lige så vedholdende som sand i vores sandaler. Mange mennesker tror, at sort hud har en genetisk immunitet over for solens skadelige virkninger. Selvom denne hudfarve ikke bliver rød som porcelænshud, der skifter farve efter blot et par minutter uden skygge, er den stadig ikke fritaget for behovet for solcreme.

Selvom det er sandt, at mørk hud er mere modstandsdygtig over for intens varme og meget brandfarlige stråler fra solen, kan den ikke beskytte sig selv fuldstændigt. Derfor er cremer specielt formuleret til mørk hud og mærket som "melaninresistent". At sige, at mørk hud er naturligt immun over for solen, er en misforståelse, der kan være skadelig for dens velbefindende.

I de fattigste regioner, domineret af en brændende sol, findes solcreme kun i sin vildeste form. Det, denne opdagelse lærer os, er, at svaret på vores sommeruheld ikke altid findes på hylder med aircondition. Den inviterer os til at vende tilbage til det essentielle.