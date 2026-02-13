Denne subtile detalje ved vores service kan påvirke appetitten

Ved måltiderne snupper vi ofte den første tallerken, vi ser, uden at være særlig opmærksomme på dens udseende. Dette gælder især, når man bor i en møbleret bolig og må nøjes med uensartede retter leveret af udlejeren. Alligevel påvirker tallerkenens farve vores appetit og vores mæthedsfornemmelse.

Vi spiser med munden, men også med øjnene.

Når vi nyder et måltid , fryder vores smagsløg sig, men alle fem sanser er involveret. Der er en grund til, at udtrykket "at bide mere af end man kan tygge" findes. Naturligvis er en smukt anrettet lasagne mere appetitvækkende end en tallerken flageoletbønner, groft spredt rundt omkring af kantinens kok. Det visuelle er dog ikke den eneste faktor. Selve tallerkenens farve er også vigtig.

Retter kan, afhængigt af deres form og farve, enten øge eller mindske vores appetit. Det er rent psykologisk. Alligevel er det en faktor, vi ofte tager let på. Generelt vælger vi en tallerken tilfældigt fra skabet uden rigtig at være opmærksomme på dens udseende. Vi gør nogle gange undtagelser, når vi har gæster, og tager vores bestik i blåsten eller vores skandinaviske service frem. Vi undervurderer dog virkningerne på vores spisevaner.

Et måltid serveret på en flad, grøn keramiktallerken vil dog ikke smage det samme, hvis det placeres i en terrakottaskål. I den ene skål vil der være krummer tilbage, mens folk i den anden vil bede om ekstra. Flere undersøgelser har undersøgt dette fænomen og bemærket en klar forskel i spiseadfærd afhængigt af tallerkentypen.

Disse farver, der øger appetitten

I traditionelle restauranter præsenteres maden midt på en hvid tallerken netop for at undgå at overvælde øjet og for at fremhæve ingrediensernes farve. I denne neutrale farve forbliver tallerkenen et simpelt serveringselement. Men derhjemme er tallerkener sjældent helt hvide, især hvis de er en gave fra bedstemor eller et fund på loppemarkedet.

Nogle farver kan dog bogstaveligt talt få vores mund til at løbe i vand og få os til at spise mere, end vores maver har brug for. Forskere testede dette på omkring halvtreds deltagere i alderen 18 til 30 år. Resultatet: Det gennemsnitlige samlede energiindtag var betydeligt højere med røde tallerkener end med hvide tallerkener. Dette er ret paradoksalt, da rød normalt fremkalder forbud eller fare.

Dem der reducerer sult uden at nogen bemærker det

I caféer og andre bistro-inspirerede eller moderne etablissementer er tallerkenerne, der ledsager vores måltider, generelt klædt i kølige toner. Den samme kromatiske overbevisning gælder for hylderne i boligindretningsbutikker. Ud over lertøjstallerkener, der fremkalder illusionen af en souvenir fra Italien, er turkise og midnatsblå tallerkener allestedsnærværende. Dette er næppe overraskende, da de er naturligt beroligende.

I modsætning til varme toner har farverne overfor dem på paletten mindre indflydelse på appetitten. Den samme mekanisme gælder for madens farve. Vi er instinktivt mere tiltrukket af pommes frites eller smeltet cheddarost end af spinat eller broccoli. Og hvis de fleste fastfoodkæder vælger farver, der tenderer mod rød, er det fordi der er en grund til det.

Påvirker det også smagen?

Ifølge et andet supplerende studie , offentliggjort i tidsskriftet Food Quality and Preference, påvirker farven på vores tallerken også vores gane. To grupper af deltagere deltog i testen: den ene var meget åben for nye smagsoplevelser og den anden ret selektiv i deres kost. Målet? At aflive mistanker om madneofobi eller aversion mod nye fødevarer.

Børnene, opdelt i to grupper, smagte salt- og eddikechips serveret i tre forskellige farvede skåle: rød, hvid og blå. Mængden var præcis den samme hver gang. Efter hver smagning skulle de sige, om chipsene virkede mere eller mindre salte, hvor intens smagen var, og om de fandt snacksen appetitlig. Mellem hver skål tog de en kort pause for at skylle munden med vand, så de kunne starte forfra med neutrale fornemmelser.

Et overraskende resultat: Skålens farve påvirkede de "mest kræsne" børns opfattelse. De fandt chipsene mere saltede i de røde og blå skåle end i den hvide skål. For de "mindre kræsne" børn havde farven dog ingen effekt på deres smagsopfattelse.

I sidste ende er ideen ikke at bytte dine røde tallerkener ud med helt blå tallerkener for at rationere dine portioner eller overholde diætkrav. Disse fascinerende undersøgelser viser primært, at farven på vores tallerkener ikke er så ubetydelig. Dette burde tilskynde os til at praktisere mindful spisning.