Fibermaxxing: Denne tendens med at spise stadigt flere fibre er en falsk god idé, ifølge eksperter.

Du hører overalt, at fibre er din bedste sundhedspartner, så hvorfor ikke indtage endnu mere af dem? På sociale medier lover en trend kaldet "fibremaxxing" et lykkeligt tarmmikrobiom og maksimal energi. Denne jagt på "mere og mere" skjuler også nogle faldgruber, som eksperter foretrækker at nedtone.

En tendens født af gode intentioner

Kostfibre har været det store i et stykke tid nu. Og med god grund: de er essentielle for en gnidningsløs fordøjelse, en afbalanceret tarmflora og et sundt stofskifte. En ny trend tager dog denne gode intention til ekstremer. Fibremaxxing indebærer at overskride det anbefalede daglige indtag, som er omkring 25 til 30 gram fibre, nogle gange helt op til 50 eller endda 60 gram. På papiret virker ideen tiltalende. I virkeligheden er det mere komplekst.

En reel fibermangel i den moderne kost

Denne besættelse af fibre stammer fra en meget reel observation: størstedelen af voksne spiser ikke nok fiberrige fødevarer. Mellem forarbejdede fødevarer, raffinerede produkter og måltider spist på farten bliver grøntsager, frugter, bælgfrugter og fuldkorn ofte henvist til bagbrænderen. Alligevel spiller disse fødevarer en central rolle i din krops korrekte funktion. De fremmer regelmæssig afføring, nærer gavnlige tarmbakterier, stabiliserer blodsukkerniveauet og hjælper med at forebygge visse sygdomme, herunder kolorektal cancer. Med andre ord er det et glimrende mål at ville øge dit fiberindtag.

Når for meget fiber bliver kontraproduktivt

Problemet opstår, når denne stigning bliver pludselig og overdreven. Dit fordøjelsessystem, der er vant til en fiberfattig kost, kan ikke tilpasse sig natten over til en massiv tilstrømning af plantemateriale. Resultatet: oppustethed, mavekramper, luft i maven, løs afføring eller endda diarré. Denne overflod kan forårsage overdreven gæring i tyktarmen, hvilket fører til ubehag og træthed i fordøjelsen. Hos nogle mennesker, især dem med en følsom tarm eller en ubalanceret tarmflora, kan disse symptomer være særligt udtalte.

Ikke alle fibre er skabt lige.

Et andet punkt, der ofte overses: ikke alle fibre er ens.

Der findes opløselige fibre, som for eksempel findes i havre, æbler eller bælgfrugter, som danner en gel i tarmen og nærer gavnlige bakterier.

Og der er uopløselige fibre, der findes i klid, rå grøntsager eller visse fuldkornsprodukter, som mekanisk stimulerer transit.

Begge er vigtige, men i afbalancerede forhold. I en fibermaksimerende tilgang foretrækkes fødevarer med et meget højt indhold af uopløselige fibre dog ofte, nogle gange på bekostning af fibre, der er mere skånsomme mod tarmen. Denne ubalance kan forværre fordøjelsesbesvær, især hos personer, der er følsomme over for fermenterbare sukkerarter.

Fokuser på fremskridt frem for præstation

I stedet for at fokusere på ernæringsmæssig præstation anbefaler sundhedspersonale at prioritere gradvise fremskridt. Ved gradvist at tilføje fibre, variere dine kilder og lytte til din krops reaktioner kan du opnå varige fordele uden ubehag. Målet er ikke at slå en rekord, men at nære din krop regelmæssigt med variation og omhu. En skål kogte grøntsager, en portion bælgfrugter, et stykke frisk frugt og fuldkorn er ofte nok til at opfylde dit anbefalede indtag, samtidig med at din fordøjelsesbalance respekteres.

Fælden med "rensende" trends

Fibremaxxing falder i sidste ende ind under en velkendt kategori: "detox"- eller "rensende" tendenser, der lover hurtig transformation gennem ekstreme øvelser. Din krop behøver dog ikke overflod for at fungere optimalt. Den har brug for konsistens, blidhed og respekt.

Kort sagt er det et sundt og positivt skridt for din krop, fordøjelse og vitalitet at øge dit fiberindtag. Men at forsøge at kompensere for mange års mangel på bare et par dage kan skabe flere problemer end fordele. Den sande nøgle til fordøjelsesvelvære ligger i balance, variation og at lytte til din krop – værdier, der er langt mere vedvarende end nogen viral trend.