Som 44-årig tabte hun 21 kg blot ved at ændre sammensætningen af sin tallerken

Efter årevis med jojo-slankekure og skyldfølelse omkring mad, fandt Arpita Nandi, en revisor fra Kalkallo, Australien, en anden vej. I stedet for at fokusere på sin vægt, besluttede hun at gentænke sit forhold til mad og sin krop for at genopdage glæde, energi og selvtillid.

Når køkkenet bliver et tilflugtssted ... og en fælde

Under nedlukninger var madlavning meget mere end bare et måltid for Arpita: det var hygge, et øjeblik med kreativitet og glæde. "Min daglige lykke var madlavning. Det var min eneste fornøjelse uden for arbejdet," betror hun . Bortset fra at de tunge måltider og etablerede vaner lidt efter lidt begyndte at gå ud over hendes fysiske og mentale velbefindende.

Denne observation er meget almindelig: vi kan alle finde trøst i det, der nærer os, og der er intet galt med det. Den virkelige udfordring, som Arpita opdagede, er ikke at "korrigere" sin krop, men at finde indre balance og genoprette forbindelsen til sine sande behov.

Vendepunktet: at lytte til sig selv og sin krop

For Arpita kom vendepunktet ikke fra at se et tal på vægten, men fra at blive bevidst om sin følelsesmæssige og fysiske tilstand. "Jeg følte mig udmattet og afkoblet fra mig selv. Jeg indså, at den eneste person, der kunne hjælpe mig, var mig selv," forklarer hun. Hun søgte derefter at forstå, hvorfor hun spiste, hvordan hendes krop reagerede, og hvordan hendes spisevaner afspejlede hendes daglige liv.

Med hjælp fra psykologer og coaches arbejdede hun med sit kropsopfattelse og sit forhold til mad. Målet var ikke at ændre sin krop eller straffe sig selv for hver eneste fejl, men at lære at lytte til sin krop, at spise uden skyldfølelse og at genopdage glæden ved sine måltider.

En simpel metode: nydelse og balance

Arpita omorganiserede gradvist sine måltider, ikke for at tabe sig, men for at føle sig godt tilpas og tilfreds. Hun opdagede, at det at lege med portionsstørrelser, tilføje frugt og grøntsager og planlægge sine måltider kunne give hende vitalitet uden nogensinde at føle sig berøvet. Hun fortsætter med at lave mad med det, hun elsker, men med mindfulness og nydelse.

Hun inkorporerer også blide fysiske aktiviteter – yoga, meditation og gåture – for at støtte sit generelle velbefindende, ikke for at "forbrænde kalorier". Hendes krop, hendes mest dyrebare allierede, behandles med respekt og kærlighed, ikke som "et projekt, der skal ombygges".

Det sande budskab: elsk dig selv først

I dag føler Arpita sig stærkere og mere selvsikker, ikke fordi hun har tabt sig, men fordi hun har valgt at elske og lytte til sig selv. "Sundhed er så meget mere end tal på en vægt. At investere i dit velbefindende er at investere i din lykke og ro i sindet. Disciplin handler ikke om begrænsninger, men om at være opmærksom på dig selv."

Hendes rejse fremhæver en afgørende sandhed: vægttab er ikke en hurtig løsning på følelsesmæssige udfordringer eller usikkerheder. Nogle gange begynder ægte forandring i sindet, med hjælp fra professionelle, støtte fra deres kære og accept af ens krop, som den er.

I sidste ende er vejen til velvære ikke en streng diæt eller en fysisk transformation. Den er skrevet med kærlighed, tålmodighed og selvrespekt. Og på denne rejse bliver hvert måltid, hver bevægelse, hvert øjebliks hvile en handling af omsorg og fejring for din krop.