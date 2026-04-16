Ifølge forskellige undersøgelser af boligønsker drømmer 80 procent af franskmænd om at eje et landsted . Dette tal taler for sig selv.

Landlig indretning går langt ud over en simpel trend: den legemliggør en livsstil med rødder i naturen, varmen og den autentiske charme fra fortidens bygninger.

Med sin blanding af vintagemøbler , naturlige materialer og bløde farver betager denne dekorative verden med sin stilistiske rigdom.

Fra rustik til landlig chic tilbyder hver variant en unik atmosfære, hvor komfort , hygge og autenticitet sameksisterer harmonisk.

Forskellige indretningsstile til et landsted

Landhusindretningen omfatter en overraskende varieret vifte af stilarter. Hver stil trækker på forskellige traditioner, men deler et fælles fundament: en stærk forbindelse til naturen og en varm atmosfære .

Fra rustik til wabi-sabi

Den rustikke stil er på vej tilbage i stærk kontrast, drevet af et ægte ønske om enkelhed og en tilbagevenden til det grundlæggende. Langt fra den "bedstemorske" kliché udstråler den modernitet.

Den engelske cottagestil fremkalder friskheden i det britiske landskab, dets blomsterfyldte haver og hyggelige stråtækte hytter . Det giver mulighed for at genoprette forbindelsen til sine dybeste følelser.

Shabby chic bringer blødhed og intime fortællinger gennem genstande, der fortæller en historie. Det bør ikke forveksles med den provencalske stil, typisk for Sydfrankrig, som blander smedejernsmøbler og en rustik ånd med et strejf af romantik.

Wabi-sabi fremkalder derimod japansk minimalistisk æstetik ved at værdsætte skønheden i ufuldkommenhed med patinerede møbler og naturlige toner .

Landbrugsliv, minimalisme og elegant landliv

Landstilen genfortolker rustik indretning med rene linjer og funktionelle møbler . Moderne minimalisme kommer til udtryk i renoveringen af lader, hvor man kombinerer synlige bjælker og tørsten med moderne enkelhed.

Den landlige chic-stil er fortsat den mest veludførte: den kombinerer tidens patina med moderne elegance . Den er født i franske og engelske landlige hjem og bevarer sjælen i gamle materialer, samtidig med at den forfiner linjerne.

Valget af stil afhænger primært af stedets arkitektur og beboernes ønsker.

Materialer, farver og møbler: det essentielle i landlig chic-stil

Den landlige chic-stil er bygget på rå materialer og en beroligende farvepalet. Hvert element bidrager til at skabe en sammenhængende og omsluttende atmosfære .

Ædle og autentiske materialer

Massivt træ er hjørnestenen i denne verden. Mangotræ, der er både holdbart og miljøvenligt , afslører en smuk naturlig åremønster. Genbrugstræ giver en uforlignelig unikhed: ingen to møbler er ens.

Mørke, årede toner tilføjer varme og karakter til rummene. Natursten pryder vægge og gulve, mens håndlavet keramik , stentøj, terrakotta og fajance giver et autentisk præg.

Flet , rotting , zink og patineret metal fuldender denne palet af naturlige materialer .

Hvad angår tekstiler, blødgør vasket hør , tyk bomuld og løkkeuld materialernes rå udseende.

, tyk bomuld og løkkeuld materialernes rå udseende. En hørdug , et uldtæppe eller tynde gardiner er nok til at skabe en beroligende atmosfære .

, et uldtæppe eller tynde gardiner er nok til at skabe en . Hamp og naturlige fibre indånder naturen og forstærker rummets autentiske karakter.

Ikoniske farver og møbler

Paletten er direkte inspireret af naturen: off- white , creme, sandbeige , perlegrå, taupe, salviegrøn og gråblå dominerer. Disse nuancer indfanger naturligt lys og skaber en tidløs ro .

For at tilføje karakter vover vi at bruge dybe strejf af salviegrøn, stormblå eller chokolade.

Signaturmøblerne omfatter det store massive træbord i landlig stil, uensartede rørstole, en rustik bænk, en vintage kommode og et skænk. Den vintage lænestol og brændeovnen fuldender denne hyggelige stemning.

Brugte møbler fundet på loppemarkeder giver et rum en uerstattelig sjæl. Balance går altid forud for et helt rustikt look.

Dekorative genstande og tekstiler til at dekorere dit landsted

De dekorative elementer i et landsted fortæller en historie. Hvert udvalgt objekt forstærker den autentiske og varme atmosfære i interiøret.

Genstande med en dyb historie

Vaser lavet af stentøj eller håndlavet keramik , ældede spejle med indviklede rammer, antikke ure fundet på loppemarkeder og kurve af flet eller rotting pryder naturligt vægge og overflader.

Indrammede tørrede blomster under glas er en trendy vægdekoration . Stearinlys i deres retro glasbeholdere, metalvægplaketter og rustikke figurer fuldender atmosfæren.

At arrangere keramiske vaser i forskellige størrelser på et konsolbord skaber en øjeblikkelig dekorativ effekt. At hænge et gammelt, slidt guldfarvet spejl op forstærker det naturlige lys og forstørrer visuelt rummet. At placere en buket tørrede blomster i en flettet kurv tilføjer et autentisk landligt præg.

Tekstiler der omslutter og giver komfort

Naturlige hørgardiner , gobelinpuder med landlige motiver og quiltede sengetæpper forvandler hvert værelse til et hyggeligt fristed. Viskestykker i en blanding af hør og bomuld, broderede forklæder og uldtæpper tilføjer en værdifuld sansemæssig dimension.

Disse naturlige materialer blødgør materialernes rå aspekt og bidrager fuldt ud til den behagelige atmosfære .

Fremhævelse af landstedets arkitektoniske træk og rum

At afdække sjælen i et landsted indebærer at fremhæve dets eksisterende arkitektoniske træk . Denne afdækningsproces er kernen i en vellykket renovering.

Bevar stedets sjæl

Den traditionelle pejs, de synlige bjælker , stenvægge , de originale cementfliser og terrakottafliser fortjener at blive fremhævet snarere end skjult.

Det patinerede parketgulv , de antikke trapper, de indvendige skodder og de hvide buer bidrager alle til bygningens uerstattelige charme . Det ombyggede loft, under en storslået bindingsværksramme, tilbyder opholdsrum fulde af karakter.

Glastagene skaber en poetisk grænse mellem interiør og have.

I køkkenet fremviser åbne hylder håndlavede retter og krukker med krydderier på en naturlig måde.

og krukker med krydderier på en naturlig måde. Spisestuen er arrangeret omkring et stort træbord , omgivet af stole, der ikke matcher hinanden, fulde af karakter.

, omgivet af stole, der ikke matcher hinanden, fulde af karakter. Haven udvider interiøret med terrakottapotter med aromatiske urter og dekorationer lavet af slidstærke materialer.

En livlig og tidløs dekoration i landlig stil

Inspirationen fra stedets oprindelse giver bygningen personlighed. Træterrassen , de vejrbestandige harpiksfigurer og de dekorative fuglehuse forlænger den rustikke stil udendørs.

Mellem fortid og nutid forbliver landhusindretningen lige så varm og tidløs som altid. Hver eneste omhyggeligt udvalgte detalje bidrager til at skabe et fristed , hvor livet virkelig er godt.