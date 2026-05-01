Efteråret bringer et gyldent lys og en forfriskende friskhed, der får dig til at ville forvandle dit interiør til et sandt paradis.

Denne sæson er en invitation til kreativitet i hjemmet : at lave dine egne dekorationer med naturlige elementer indsamlet på gåture giver autentisk nydelse.

Bladkirlander, plantekranse, krydderduftende stearinlys, kompositioner af græskar og kalebasser… der er ingen mangel på idéer.

Vi tilbyder et omfattende overblik over de bedste gør-det-selv- kreative projekter til at indrette ethvert rum og skabe en varm atmosfære. Og den gode nyhed er: hele familien kan deltage.

Brug en farvepalet og naturlige elementer til at indrette dit interiør

Efterårsfarver at favorisere

At vælge de rigtige farver er det første skridt til en vellykket efterårsindretning . Vi anbefaler at opbygge en palet omkring varme toner : fyldige orange, sennepsgule, dybe brune, intense bordeauxrosa og skovgrønne.

Disse farver fremkalder direkte høst og vinhøst og forankrer indretningen i den sæsonbestemte virkelighed.

For at undgå et ensartet udseende, inkorporer et strejf af kontrasterende blå. Denne kromatiske dynamik bringer friskhed til den samlede effekt uden at forstyrre den visuelle sammenhæng.

Som tilbehør kan du prøve at kombinere bordeauxrøde og lilla lys med mørkerøde og grønne dekorationer. Blå og orange lys fungerer også smukt i varme arrangementer.

Disse farvekombinationer er nemme at anvende på puder, ternede viskestykker og lysestager.

Naturens skatte at samle på

Efterårsnaturen byder på en palet af frie og smukke materialer. Saml bøge- og egetræsgrene, der er faldet ned efter vindstød, agern, kviste, bregner og mosdækket bark, mens du går i skoven.

Kogler fortjener en rigelig høst: de falder i ét med alle vegne. Hyben, især sorten Rosa Rugosa , byder på klar rød, meget dekorativ frugt. Tørret græs og hvedestilke tilføjer et velkomment rustikt præg.

Fuldend denne kollektion med sæsonens frugter og grøntsager : græskar, squash, pattypan squash, æbler, pærer, hasselnødder, kastanjer, druer og figner pryder naturligt et bord eller en kommode.

Tørrede paradisæbler og appelsinskiver giver et delikat præg. Opbyg denne forsyning i starten af september for at sikre et bredt udvalg af materialer i løbet af sæsonen.

Lav dine egne efterårskranse og guirlander

Lav en naturlig krans til døren eller væggene

Plantekransen er symbolet på hjemmelavet efterårsdekoration .

For at lave den skal du vælge en passende cirkulær base: en cirkel af tråd eller messing, en tynd træramme, et flettet reb eller endda en gammel bøjle formet i hånden.

Fastgør derefter elementerne ved at sammenlåse dem, binde dem sammen eller bruge en limpistol og forstærket tråd.

Inkorporer konserverede bøgegrene, egetræsblade, tørret physalis, tørrede orange solhattehoveder, agern, kogler, bær og blade. Afslut med et jutebånd og en snor til ophængning.

Disse kranse kan hænges på hoveddøren, på væggene eller placeres omkring et efterårsduftende stearinlys på et bord. Bland store og små kranse og arranger dem forskellige steder rundt om i huset for en generøs effekt.

Lav en række forskellige gør-det-selv-guirlander

Guirlander bringer bevægelse og lethed til dekorationen.

Guirlanden af døde blade er den mest tilgængelige: saml blade i forskellige størrelser og farver, prik et hul nær stilken med en nål, og træk dem på en snor, og lav en knude mellem hvert blad.

Forstærk skrøbelige ark med klæbebånd inden boring for at forhindre rivning.

For en efterårsagtig lyskæde kan du fastgøre efterårsblade til LED-pærerne med små tøjklemmer. Arranger dem omkring et spejl eller et vindue for en hyggelig, blød glød.

Filtgræskarrene, skåret ud og formet med tynd tråd, danner en original og genanvendelig guirlande. Endelig tilføjer hvide snorspøgelser, 20 til 25 cm lange og foldet på midten, med øjne tegnet i sort filt, et drilsk præg til Halloween.

Lav dine egne lys og lysestager for en varm atmosfære

Lav dine egne hjemmelavede stearinlys

At lave dine egne stearinlys er et tilgængeligt gør-det-selv-kreativt projekt , der øjeblikkeligt forvandler atmosfæren i et rum.

Du skal bruge en beholder, en væge til lys, sojavoks , farvestoffer og æteriske olier eller duftstoffer.

Smelt voksen i et vandbad, tilsæt farvestoffet, og hæld det derefter i beholderen med vægen centreret. Lad det hærde i 4 til 6 timer.

Vidste du, at sojabaseret vegetabilsk voks i gennemsnit brænder 50 % længere end traditionel paraffinvoks? Dette er et overbevisende argument for disse hjemmelavede kreationer, som er både økonomiske og økologiske.

Brug en silikoneform med orange frugtfarve til græskarformede lys: resultatet er fantastisk. Pynt derefter med kanelstænger, krydderier eller tørrede appelsinskiver for at skabe varme, ildlignende dufte .

Lav dine egne gør-det-selv lysestager og lanterner

En simpel tom krukke bliver til en elegant lysestage ved kun at lime efterårsblade fast på ydersiden. Den samme teknik fungerer med en yoghurtkrukke af genbrugsglas eller en vase af plexiglasrør.

Lad det tørre helt, før du placerer et stearinlys eller andre lys på det. Denne sikkerhedsforanstaltning er vigtig: bladene må aldrig komme i kontakt med flammen.

For lysestager kan du dekorere beholderne med nedfaldne blade, snor og lim. Batteridrevne lys i varierende højder placeret i lanterner, sammen med blade, hasselnødder og kogler, giver et sæsonbestemt look uden risiko.

Disse gør-det-selv-lysholdere er også dejlige gaver at give til spilleaftener eller gourmet-teselskaber med venner.

Skab efterårsudstillinger rum for rum

Plantesammensætninger og deres placering

En vellykket efterårskomposition starter ofte fra et stærkt ankerpunkt.

Vælg en lanterne som et centralt element, og tilføj gradvist tilbehør til den: lysestager med matchende lys, en lille kurv fyldt med æbler og pærer, et rødt eller blåt ternet viskestykke for en hyggelig landlig stil.

Tilføj fløjls- eller træsvampe og små græskar af ægte eller keramik for at fuldende looket.

Beliggenhed Anbefalede varer Pejsehylde Kranse, lys, grene, tørrede blade Kommode til stue/soveværelse Lanterne, dekorative svampe, små græskar Sidebord til indgangen Kurv, æbler, squash, lysestage Hjørne af hylde Lysestage, agern, kogler Sofabord i stuen Midtpunkt: thujatræer, bregner, frugt, græskar

Find dine gamle kurve, landbrugskasser, blikspande og antikke skåle frem for at fremvise druer, figner, kastanjer og pattypan squash. Disse autentiske beholdere forstærker den rustikke og varme stemning i din sæsonbestemte indretning.

Tilpas indretningen i hvert rum

I stuen kan du udskifte de cremefarvede puder med efterårsmønstre i orange og guld , og vælge strikkede eller chenille-tæpper. I soveværelset kan du placere mini-græskar i krukker på natbordet og hænge en krans af tørrede blomster over sengen.

I køkkenet skal du fylde vaser med tørrede krydderurter, hvetestængler og farverige blade, og bruge røde eller gyldne håndklæder.

Badeværelset er ikke glemt: duftende efterårslys, tæpper og håndklæder i sæsonens farver er nok til at forvandle atmosfæren.

Disse subtile, men konsekvente justeringer skaber en intim og behagelig atmosfære i hele huset, fra gulv til loft.

Skab kreative gør-det-selv-projekter med genbrugsmaterialer

Giver et nyt liv til hverdagsmaterialer

Genbrug er kernen i efterårets kreative proces. Papruller forvandles til små skovdyr ved at male dem, tegne et ansigt og lime naturelementer på.

En passende formet sten bliver til et yndigt pindsvin med bøgeblomster limet på for at danne kroppen og et par tuschpenstrøg til ansigtet.

Tørrede appelsinskiver egner sig til tusind fantasier: tegn figurer på dem, skær former ud af andre skiver for at lave ører, og hæng det hele op som en guirlande.

Appelsinskaller udskåret med en udstikker skaber smukke designs, der kan arrangeres på et bord under en middagsselskab eller når man har gæster. Disse miljøvenlige kreative projekter formidler værdifulde lektioner til børn.

At modellere og skulpturere originale dekorationer

Fløjlssvampe er højt værdsatte fra september til midten af januar for deres naturtro udseende. De er svære at finde i nogle år, så det er bedst at købe op, så snart du ser dem i havecentre eller butikker.

De er skrøbelige, håndter dem forsigtigt. For at lave dem selv af ler, form en cylinder til basen og en kuppel til hatten, saml dem ved at glatte samlingen med lidt vand, lad det tørre i 24 til 48 timer, og mal derefter med akrylmaling .

Saltdejsmedaljoner er en anden tidløs klassiker. Bland to kopper mel og en kop salt, tilsæt gradvist varmt vand, og ælt dejen, indtil du har en glat dej.

Bred det ud, tryk sæsonbestemte blade eller kronblade fast på medaljonerne med en udstikker, og lad det tørre i 48 timer, før det hænges op. Maskerne lavet af farvede nedfaldne blade, med udskæringer til øjne, danner en original og poetisk guirlande.

Organiser dine efterårsdekorationer over tid og i henhold til dit rum.

Planlæg og forvent indretningssæsonen

Ifølge en undersøgelse af forbrugeradfærd offentliggjort i 2023 begynder næsten 60 % af europæiske husstande deres sæsonbestemte indretning i den første uge af september.

Denne forventning giver os mulighed for fuldt ud at nyde hver uge af efteråret.

Vi anbefaler at sætte kunstige elementer af god kvalitet, der er købt i tidligere år, ud allerede i begyndelsen af september, selv før de rigtige farver viser sig i naturen.

Kombinér gradvist naturlige elementer indsamlet under dine gåture med grøntsager indsamlet fra markederne. Færdiggør kompositionen i løbet af ugerne, efterhånden som du gør nye opdagelser.

Opbevar derefter dine pyntegenstande på loftet mellem sæsonerne, så du nemt kan finde dem det følgende år. En scrapbog fyldt med sæsoninspiration hjælper med at opretholde en sammenhængende vision og fungerer som en ledetråd fra et år til det næste.

Tilpasning af gør-det-selv-projekter til dit rum og din hverdag

Til små rum, vælg stearinlys, små figurer og bordpynt: den sæsonbestemte effekt er øjeblikkelig uden rod.

I en lejlighed giver midlertidig selvklæbende tapet dig mulighed for at indarbejde et efterårstema uden permanente ændringer. Vælg uparfumerede stearinlys og bløde stofgræskar til rum med børn og kæledyr.

Forvandl disse kreative øjeblikke til virkelig hyggelige familieaktiviteter. Involvér børnene i at lave bladguirlander, masker eller saltdejsmedaljoner.

Kombinér disse workshops med en lækker sæsonbestemt godbid : kanelsnegle, chokoladebabka, Halloween-småkager, alt sammen ledsaget af en varm kop te. Disse fælles øjeblikke, der kombinerer afslapning, originalitet og velvære, skaber ofte sæsonens mest værdsatte minder.