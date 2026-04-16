Det kræver ikke et kæmpe budget at lave hjemmelavede Halloween-dekorationer . Med lidt fantasi og enkle materialer kan den mest uhyggelige stemning nemt skabes.

Helligdagene forud for de dødes dag repræsenterer det ideelle tidspunkt at forberede disse kreationer som familie, især med børn.

Hver gør-det-selv-idé bliver derefter et fælles minde. Hvis disse dekorationer bevares korrekt, kan de genbruges år efter år, hvilket gør investeringen endnu mere værd.

DIY uhyggelige guirlander og hængende dekorationer

Guirlander er en af de mest tilgængelige gør-det-selv Halloween-dekorationer . Det kunne ikke være nemmere at lave en papir-flagermus -guirlande.

Tag et ark tykt 200 g sort papir , fold det på midten, og tegn derefter en halvdel af en flagermus med hvid blyant startende fra folden.

Klip silhuetten ud med en saks, fold den ud og tegn detaljerne, såsom øjnene.

Lav derefter huller i enderne med en hulmaskine, og træk derefter sort snor igennem dem for at samle dine væsner. De nødvendige materialer er minimale: et ark 200 g sort papir, saks, en hulmaskine, en hvid blyant og sort snor.

For at ændre atmosfæren kan du lave guirlander formet som spøgelser eller græskar efter samme princip. Fuldend dekorationerne ved at hænge vimpler ud over stuen, lysende balloner eller endda et kæmpe skelet fastgjort til loftet.

Disse pendellamper forvandler ethvert rum til en skræmmende hule.

Dekorative græskar: et must-have til Halloween-dekorationer

Græskarret er fortsat det ultimative symbol på Halloween. Det kan placeres udenfor, ved indgangen, på bordet eller hvor som helst i huset. Malet orange, sort eller hvid, er det nemt at personliggøre, selv med børn.

For at lave et dekorativt græskar med en paptallerken skal du tegne øjne, næse og mund med en grafitblyant.

Udfyld detaljerne i gul med maling for at efterligne et stearinlys, og mal derefter resten af tallerkenen lys orange.

Tilføj en brunmalet træpind som stilk og en grøn chenillestilk som blad. Hæng derefter din kreation på døren eller vinduet.

Materialerne inkluderer: en paptallerken, en træpind, en hulmaskine, en grafitblyant, en bred pensel, orange, primær gul og brændt sienna akrylmaling, grøn chenilletråd og malertape.

For at gå videre, udskære et rigtigt græskar for at lave en Jack O'Lantern med et stearinlys indeni, ideelt til en autentisk uhyggelig atmosfære.

Lysestager og stearinlys: en dunkel og skræmmende atmosfære

Gør-det-selv lysestager i glas skaber et blødt, truende lys. For at lave dem skal du tegne dit design på skrotpapir og derefter lægge det ned i krukken.

Mal omridset på ydersiden af potten med akrylmaling og en fin pensel, lad det tørre, og påfør derefter et andet lag. Fjern papiret, og placer et fyrfadslys indeni.

Græskar, flagermus eller spindelvæv: mulighederne er uendelige. Nødvendige materialer inkluderer glas, orange, sort eller hvid akrylmaling, en sort tusch, en fin pensel og fyrfadslys. Skyggerne, der kastes på væggene ved mørkets frembrud, forstærker den uhyggelige effekt betydeligt.

To andre teknikker fortjener opmærksomhed. Mumielys laves ved at pakke glas ind i bandager, tilføje øjne med en sort tusch og et lys indeni.

For en blodig effekt, dryp rød voks på et hvidt lys: en original og meget visuel idé til bordet.

Edderkopper og spindelvæv til en uhyggelig dekoration

Spred spindelvæv over hele huset : på kaminhylden, i hjørnerne af loftet, i dørkarmene og på bordet. Tilføj edderkopper af plastik, pap eller papir for at forstærke den uhyggelige effekt.

For at lave originale edderkopper skal du bruge polystyrenkugler malet sorte i flere lag og metalstænger til benene. Skub de bøjede stænger ind de rigtige steder og skær dem til i den ønskede længde.

Disse husedderkopper passer perfekt ind i et strækbart spind, der er spændt ud over indgangen.

En anden sjov idé: sæt plastik-edderkopper på en væg med dobbeltklæbende tape, især på toilettet, for at overraske gæsterne.

En entrékrans lavet af grene, et elastisk kunstigt edderkoppespind og edderkopper i forskellige størrelser vil byde dine gæster velkommen på den mest skræmmende måde.

Spøgelser og flagermus: Gør-det-selv-væsner, der kan placeres hvor som helst

For at lave en spøgelsesguirlande til væggen skal du samle plastikkugler med huller i, hvidt chiffonstof, snor, sort karton og lim. Klip stoffet i firkanter på ca. 25 cm, læg stykkerne i lag, og fastgør derefter kuglen til snoren for at danne hovedet.

Klip øjne og mund ud af pap, lav et hul i midten af stoffet, træk snoren igennem og lim stoffet på bolden.

Visne blade samlet i skoven bliver til smukke bordspøgelser: mal dem hvide og tegn et ansigt på dem med en sort tusch. Enkelt og effektivt.

Til toiletrulle-flagermusene skal du male rullerne sorte, klippe vinger ud af sort karton, lime dem fast og derefter tilføje øjne og tænder.

Et smart tip: gem slik indeni, inden du lukker rullerne.

Halloween-bordet: en festlig og nem gør-det-selv-dekoration

Halloween-bordet er pyntet med sort, rød, orange og lilla farver. Lav hjemmelavede bordkort, servietringe, kagetopper og kopdekorationer.

Udskriv en Halloween-menu, som du kan placere i midten for et personligt præg.

Et udhulet græskar er et spektakulært midtpunkt på en buffet: fyld det med guacamole, hummus eller salte snacks, der ser ud som om, de kommer ud af munden.

Slangeformede slik til at pynte bordet

Sukkeredderkopper gled ind mellem tallerkenerne

Visne blade malet hvide arrangeret som bordløber

Kranie med munden fuld af slik som midtpunkt

Ifølge en undersøgelse foretaget af National Retail Federation brugte amerikanerne i gennemsnit 108 dollars på Halloween i 2023, hvoraf en stigende andel blev brugt på dekorationer.

Dette beviser, at det at lave sine egne dekorationer stadig er et økonomisk og kreativt alternativ, der er tilgængeligt for alle, uanset deres hjems indretning.