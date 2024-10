Halloween : voici ce que vous pouvez distribuer à la place des bonbons

À Halloween, les enfants font du porte-à-porte en quête de friandises. Ils espèrent revenir de leur tournée avec un beau butin de carambars, de fraise tagada et de tête brûlée. Vous avez peut-être vous-même un paquet de bonbons en stock au cas où des bambin.e.s déguisé.e.s sonnent chez vous. Pour les laisser loin du dentiste, leur pire cauchemar, et leur donner une autre récompense, plus raisonnable, il est tant de revisiter la fameuse phrase « un bonbon ou un sort ? ». Qu’il s’agisse de cadeaux comestibles ou de surprises qui s’admirent avec les yeux, voici ce que vous pouvez glisser dans leur sceau en forme de citrouille. Ces alternatives vont rapidement faire oublier les traditionnels bonbons d’Halloween, pas toujours très clean.

Des pochons de fruits secs

Cette récompense peut paraître criminelle, surtout pour des enfants qui ont généralement horreur des fruits secs. Mais pour les rendre moins repoussants et plus attrayants, il existe quelques stratégies futées. Pour convaincre les enfants d’y planter leur croc, jouez sur le visuel. Plongez les fruits secs dans des pochettes surprises qui laissent planer le mystère. Vous pouvez aussi réaliser l’emballage de vos propres mains avec un simple rouleau de Sopalin et quelques bricolages. Un peu de peinture verte pour faire des têtes de Frankenstein ou un coup de peinture blanche à l’effigie du fantôme et les enfants sont charmés.

Sinon, laissez les fruits secs dans leur écrin naturel. Les enfants s’amuseront à les casser sous leur chaussure ou avec une pierre et auront plus de plaisir à les manger. Sous cette forme, ils prendront une tout autre saveur : celle de la victoire. Posez-leur tout de même la question des allergènes. Si les vampires sont intolérants aux oignons, certain.e.s enfants, elleux, ne peuvent pas manger de fruits à coque. C’est l’une des alternatives aux bonbons d’Halloween les plus saines !

Des gadgets lumineux

Les alternatives aux bonbons d’Halloween ne sont pas forcément vouées à atterrir dans le ventre des petits gloutons ou à se mâchouiller sur tout le trajet retour. Elles peuvent aussi être purement décoratives et se contempler. Vous pouvez par exemple leur donner un bracelet lumineux. Vous savez, ces petites fantaisies que l’on portait dans les boums des années 2000.

En plus d’être festifs, ces bijoux font office de gilet jaune et permettent de mieux voir les enfants dans la nuit. Ils remplacent divinement les colliers de bonbons qui se dégustent d’une traite jusqu’à la ficelle. Dans un registre plus lugubre et « stylé », vous pouvez aussi leur offrir un gant de squelette phosphorescent. Effet « whaou » (ou glurps) garanti !

Des petits mots avec des histoires

Pour changer des blagues à Toto et enrichir les soirées pétoche autour de la lampe torche, écrivez des histoires légendaires peuplées de monstres sur des bouts de papier. Bien moins sages que les récits du soir, qui se racontent au bord du lit, les paupières à moitié fermées, ces histoires ont pour vocation de susciter le grand frisson.

Plus pertinentes et lugubres que les devinettes inscrites au dos des Carambars, elles fascinent autant qu’elles effraient. Notez-les sur un papier abîmé et tacheté de faux sang pour renforcer la trouille. Ou alors, dupez les enfants en donnant au papier la forme d’un bonbon. Mettez des araignées en plastique à l’intérieur pour surprendre au déballage. C’est l’une des alternatives aux bonbons d’Halloween les plus créatives !

Des biscuits maison monstrueusement appétissants

Doigts de sorcière fourrés à la confiture de framboise, citrouilles au chocolat, meringues aux sourires machiavéliques, cookies chevauchés par des araignées au praliné… faites sortir des desserts diablement gourmands de votre four ! Passez derrière les fourneaux et concoctez des recettes dans le thème d’Halloween.

Sortez votre plus beau chaudron, aka votre saladier, et donnez naissance à des créatures sucrées délicieusement effrayantes. À défaut de ne pas avoir de baguette magique, dégainez la cuillère en bois et le tour est joué ! Dans vos potions, réduisez les doses de sucre ou remplacez-le par une substance moins nocive comme le sucre de coco, le miel ou le sirop d’agave. Les biscuits maison, parés de leurs plus redoutables costumes, sont des alternatives qui surclassent largement les bonbons d’Halloween.

Des fournitures fantaisie

Autocollants tout droit venus de Poudlard, stylo surmonté d’une chauve-souris, gomme globuleuse en trompe-l’oeil, bloc-notes frappé d’une citrouille ou encore, ces alternatives aux bonbons d’Halloween ont le mérite d’être utiles et de motiver les enfants à travailler. Contrairement aux fournitures neutres, sans extravagance, celles-ci sont beaucoup plus stimulantes. Les enfants vont s’empresser de les essayer en rentrant à la maison ! C’est presque Noël avant l’heure.

Ces alternatives aux bonbons d’Halloween préservent les canines des enfants et provoquent la même euphorie derrière la porte. Elles permettent de célébrer cette fête autrement, avec un soupçon de magie en plus !