Hvorfor planter beroliger hjernen i kaotiske tider

Grøn
Margaux Larcher
Photo d'illustration : Josh Hild / Pexels

Mellem brandene, der i øjeblikket hærger i Gironde-regionen i Frankrig og Spanien, hedebølgerne og den konstante strøm af bekymrende nyheder, er det nogle gange svært at bevare roen i hjertet. En diskret allieret kunne måske hjælpe dig med at finde lidt ro i sindet: planter. Hvad nu hvis dit grønne område blev din bedste mentale flugt?

Når hjernen har brug for en pause

Vores hjerner er designet til at opdage fare, men når angstfremkaldende information akkumuleres, kan de forblive i en næsten konstant tilstand af alarmberedskab. De massive skovbrande, der i øjeblikket hærger i Frankrig og Spanien, hvor hundredtusindvis af mennesker er blevet evakueret, illustrerer perfekt denne ophobning af begivenheder, der tynger moralen. Resultatet? En følelse af mental træthed, koncentrationsbesvær og nogle gange endda en følelse af konstant at være under pres.

Planter, en sand flugt fra stress

Gode nyheder: naturen har en fantastisk beroligende kraft. At observere planter, vande dem eller blot at tilbringe et par minutter i et grønt område hjælper hjernen med at sætte farten ned. Hvorfor? Fordi organiske former, nuancer af grønt og livets fredelige rytme kræver blid opmærksomhed, langt væk fra overbelastningen af skærme og notifikationer. Dine tanker holder op med at køre, om end kun i et par øjeblikke. Du behøver ikke at bo midt i en skov: et par stueplanter, en blomsterfyldt altan eller en gåtur i en park kan allerede gøre en forskel.

En simpel gestus, der genopretter følelsen af at handle

Stillet over for naturkatastrofer eller dårlige nyheder er det almindeligt at føle en følelse af hjælpeløshed. At passe på en plante ændrer denne dynamik på en subtil måde. Vanding, ompotning, at se et nyt blad dukke op... disse små gestus giver en følelse af fremskridt og minder os om, at livet fortsætter med at udvikle sig. Det er en håndgribelig måde at genvinde kontrollen over en lille del af vores dagligdag uden pres.

Naturen, en påmindelse om, at alting udvikler sig

Planter besidder en fascinerende kvalitet: de bevæger sig i deres eget tempo. Hverken for hurtigt eller for langsomt. Ved at observere dem genopretter du forbindelsen til en mere fredfyldt tidsfornemmelse, langt væk fra den konstante hast, som aktuelle begivenheder pålægger. Denne forbindelse til den levende verden fremmer også en større følelse af jordforbindelse i nuet, hvilket naturligt hjælper med at reducere grublerier.

Planter får selvfølgelig ikke vanskelige begivenheder til at forsvinde. De tilbyder dog en sand pause, når verden synes særligt turbulent. Ligesom brandene i Gironde (Frankrig), Spanien og andre kriser minder os om, hvor skrøbeligt vores miljø kan være, er det at omgive os med grønne områder en enkel måde at pleje vores mentale velvære på.

Margaux Larcher
Margaux Larcher
Jeg er en person med varierede interesser, der skriver om forskellige emner og brænder for indretning, mode og tv-serier. Min kærlighed til at skrive driver mig til at udforske forskellige områder, hvad enten det drejer sig om at dele personlige refleksioner, tilbyde stilråd eller dele anmeldelser af mine yndlingsprogrammer.
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