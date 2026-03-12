Mere end halvdelen af havene skifter farve og bliver grønnere, ifølge en undersøgelse.

Jorden har altid fået øgenavnet "den blå planet" på grund af de enorme oceaner, der dækker dens overflade. Nyere videnskabelige observationer viser dog, at denne ikoniske farve gradvist kan ændre sig. Ifølge adskillige undersøgelser baseret på satellitdata er en stor del af verdenshavene allerede begyndt at skifte farvetone i de seneste årtier og er blevet en smule grønnere.

Observationer gjort over mere end tyve år

Fænomenet blev identificeret gennem analyse af satellitbilleder indsamlet over en periode på cirka tyve år. Disse data gjorde det muligt for forskere at studere havfarvevariationer på global skala. En undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature viser, at mere end 56% af havene oplevede en målbar farveændring i denne periode. Forskerne observerede, at nogle havområder blev grønnere.

Disse ændringer er ofte vanskelige at opfatte med det blotte øje, men satellitsensorer kan registrere små variationer i, hvordan lys reflekteres af vand. Forskere anser disse ændringer for at være en vigtig indikator for de forandringer, der påvirker marine økosystemer.

Fytoplanktons rolle i denne farveændring

En af de vigtigste forklaringer, som forskere fremsætter, vedrører planteplankton, en gruppe af marine mikroorganismer, der er i stand til fotosyntese. Disse organismer indeholder blandt andet klorofyl, et pigment, der absorberer bestemte bølgelængder af lys og kan give vandet en grønnere farvetone.

Når koncentrationerne af planteplankton stiger i visse havområder, kan vandets farve ændre sig en smule. Planteplankton spiller en afgørende rolle i at opretholde balancen i havene. Det danner grundlaget for mange marine fødekæder og deltager også i absorptionen af kuldioxid fra atmosfæren.

Et fænomen, der muligvis er forbundet med klimaforandringer

Forskere mener, at disse farvevariationer kan være knyttet til miljøændringer, der påvirker havene. Øget vandtemperatur, ændringer i havets cirkulation og ændringer i næringsstoftilgængeligheden kan alle påvirke planteplanktons fordeling.

Klimaændringer kan derfor indirekte fremme spredningen af visse marine mikroorganismer i nogle regioner. Forskerne er dog fortsat forsigtige: mens observationer tydeligt viser en farveændring i mange havområder, er der behov for yderligere forskning for fuldt ud at forstå de involverede mekanismer.

Mulige konsekvenser for marine økosystemer

Disse ændringer kan påvirke balancen i havets økosystemer. Da planteplankton danner grundlaget for mange fødekæder, kan enhver ændring i dets udbredelse påvirke de arter, der er afhængige af det. Nogle populationer af fisk eller marine organismer kan således trives i visse områder, mens andre kan falde.

Derudover spiller planteplankton også en rolle i visse atmosfæriske processer, især ved at frigive forbindelser, der bidrager til skydannelse. Disse komplekse interaktioner mellem oceaner, klima og biosfæren er i øjeblikket genstand for megen videnskabelig forskning. Satellitobservationer viser, at havenes farve ikke er statisk. I løbet af de sidste to årtier har mere end halvdelen af havene gennemgået en målbar ændring med en tendens til at blive en smule grønnere.

I sidste ende, selvom disse variationer nogle gange kan være umærkelige for det menneskelige øje, udgør de et vigtigt signal om de forandringer, der er i gang i marine økosystemer. For forskere kan overvågning af disse ændringer bidrage til bedre at forstå klimaets indvirkning på havenes balance.