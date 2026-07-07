Disse frastødende planter kan naturligt holde myg væk om sommeren.

Når det varmere vejr kommer, slutter myg sig ofte til festen. Den gode nyhed er, at der findes naturlige løsninger til at gøre din terrasse, altan eller have mere behagelig. Visse planter, lige så smukke som de er duftende, hjælper med at holde disse uønskede gæster væk, samtidig med at de forskønner dine udendørsområder.

Planter der får dig til at miste smagen

I modsætning til insekticider dræber insektafvisende planter ikke myg. De frigiver æteriske olier, hvis dufte forstyrrer deres lugtesans og gør det sværere for dem at opdage mennesker. Som følge heraf foretrækker myg ofte at holde sig væk. Deres effektivitet varierer afhængigt af temperatur, fugtighed og placering. De giver ikke fuldstændig beskyttelse, men de skaber generelt en nyttig lugtebarriere omkring opholdsområder.

Stjernerne i den mygfri have

Citrongræs er fortsat det foretrukne valg. Dens citronagtige duft, som haveentusiaster sætter stor pris på, er langt mindre tiltalende for myg. Uanset om den er i en potte eller plantet direkte i jorden, trives den i fuld sol og kræver moderat vanding. Placeret i nærheden af døre eller vinduer skinner den virkelig.

Lavendel er et andet pålideligt valg. Dens lilla blomster frigiver en behagelig duft til dig, men langt mindre til insekter. Den er vedligeholdelsesfri og tørkeresistent, og den tilføjer også et dejligt middelhavspræg til dine udendørsområder.

Duftpelargonier fortjener, i modsætning til almindelig geranium, også en fremtrædende plads. Når deres blade knuses, frigiver de en stærk citronagtig duft, der er særligt effektiv til at afvise myg. Som en ekstra bonus kan deres farverige blomster nemt lyse op på en altan eller terrasse.

Redundante aromater

Hvorfor ikke kombinere forretning med fornøjelse?

Basilikum er en af de mest interessante planter. Udover at give smag til dine sommerretter, afgiver dens blade en duft, som myg ikke kan lide, især de citronagtige sorter.

Citronmelisse er også en fremragende mulighed takket være dens friske duft, der minder om citrongræs.

Hvad angår pebermynte, hjælper dens mentolaroma med at afvise myg, samtidig med at den tilføjer friskhed til dine drikkevarer og desserter.

Rosmarin og citrontimian komplementerer dette udvalg perfekt. De er hårdføre, nemme at dyrke og kræver kun lidt vand, og de tilbyder både kulinariske kvaliteter og en naturlig afskrækkende effekt.

Blomster der kombinerer skønhed og effektivitet

Nogle prydplanter kan også deltage i denne naturlige strategi.

Tagetes, morgenfruer og blomsterkarse frigiver dufte, der generer mange insekter, herunder myg. De tilføjer også farve til blomsterbede og krukker.

Tansy er kendt for sin virkning mod forskellige insekter, men den kræver flere forholdsregler ved brug på grund af dens sammensætning.

Den rigtige placering gør hele forskellen

For at få fuldt udbytte af deres egenskaber, skal du placere disse planter i nærheden af de områder, hvor du opholder dig: terrassen, havemøblerne, altanen, vindueskarmene eller hoveddøren. Ideelt set bør du kombinere flere arter i stedet for kun at stole på én. En kombination af citrongræs, lavendel, basilikum, duftende geranium og pebermynte skaber en mere effektiv duftbarriere.

Afslutningsvis er det vigtigt at huske, at selvom disse planter kan være et værdifuldt hjælpemiddel, erstatter de ikke gode havevaner . Husk især at fjerne stillestående vand i underkopper, tagrender eller beholdere, der står udendørs, da disse er ideelle ynglepladser for myg. Ved at kombinere et par velvalgte planter med disse enkle handlinger kan du nyde et mere indbydende, mere farverigt og naturligt mere behageligt udendørsområde hele sommeren.