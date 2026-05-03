Livet på gården: Denne indholdsskaber ændrer opfattelsen af det daglige landbrug

I Gers-regionen skaber Zoé (@zoe.la.gersoise) opmærksomhed. Hun er art director inden for grafisk design og gift med Ludovic, en landmand. Og i de seneste par måneder er hendes TikTok-videoer om deres liv på gården gået viralt over hele Frankrig.

"Landmandskone og livsnyder"

Sådan præsenterer Zoé sig selv på sin TikTok-konto, @zoe.la.gersoise. Hun kommer oprindeligt fra det østlige Frankrig, ankom til Occitanie i en alder af 9 år, studerede i USA og vendte derefter tilbage til Gers-regionen, hvor hendes partner overtog familiegården mellem Samatan og Gimont. Hun er nu art director inden for grafisk design med base i Toulouse. Langt fra stereotypen om landmandens kone, "der bliver hjemme", dokumenterer hun deres daglige liv med et finurligt og ironisk perspektiv.

På bare tre måneder har hendes snesevis af opslag opnået 15 millioner visninger, næsten 16.000 følgere og 837.000 likes. Blandt hendes mest sete opslag er en video, hvor hun optræder i en aftenkjole, fordi "hendes kæreste siger til hende: 'Skal vi gå udenfor?'" - altså ud på markerne. Alene klippet har fået over 800.000 visninger. Hemmeligheden? Tilgængelig humor, relaterbare situationer og en evne til at forvandle landbrugslivets hverdag til noget universelt.

"Nedbrydning af stereotyper om landmænd"

"Mit mål er at afmystificere fordommene omkring landmænds liv og vise, hvor berigende deres daglige rutine kan være," forklarer Zoé. Hun tager fat på den store arbejdsbyrde, som husdyravlere har – tvunget til at arbejde i weekender og i al slags vejr – men også på de "lidt kendte" fordele: forbindelsen til naturen og det faktum, at ingen dage nogensinde er ens. Hun modtager "mange takkebeskeder" og bemærker, at "mange landmænd ser sig selv" i hendes videoer og støtter hende.

En tæt sammentømret duo foran kameraet

Inspireret af sin partner Ludovic, der driver familiegården, poster Zoé (@zoe.la.gersoise) dagligt videoer, der ofte viser deres fælles eventyr. Duoen fungerer godt sammen: han er dybt forankret i landbrug; hun er grafisk designer med et outsiderperspektiv, altid på udkig efter den "absurde" eller rørende detalje. Som mor til to små døtre jonglerer hun familielivet med sin passion for indholdsskabelse.

I sidste ende ønsker Zoé at ændre sin beretning mod "mere teknisk" indhold, der fremhæver arbejdet udført af husdyravlere eller kornavlere, og udvikle sig til "beretningen om et ungt landmandspar". Dette projekt svarer til en reel efterspørgsel: Hendes publikum ønsker at se mere, forstå mere og fortsætte med at se sig selv afspejlet i denne dagligdag, der indtil nu er blevet dårligt skildret for dem.

En stadig mere forbundet sektor

Landbrugssektoren har en stadig stærkere tilstedeværelse på sociale medier: I 2024 havde 79 % af landmændene mindst én aktiv konto, ifølge en undersøgelse foretaget af ADquation. Og på trods af de mange udfordringer, som branchen står over for, siger 92 % af franskmændene, at de "har et positivt billede af landmænd" – en voksende påskønnelse, der delvist forklarer succesen med landbrugskonti på sociale medier, såsom Zoés (@zoe.la.gersoise).

Denne "iscenesatte" skildring er dog ikke universelt accepteret. Nogle fordømmer den som en idealiseret vision af professionen, reduceret til polerede billeder af solopgange over marker, et fredeligt ægteskab og et tæt bånd med dyr. Denne fremstilling anses for misvisende, da den tilslører de fysiske vanskeligheder, den mentale belastning, den økonomiske usikkerhed og den psykiske lidelse, som en del af landbrugsbefolkningen oplever. Andre peger også på den romantiserede skildring af husdyrbrug, hvor scener med ømhed med køer og geder maskerer den produktive virkelighed: dyr, der udnyttes og derefter sendes til slagteriet. Bag den landlige fortælling bliver sociale medier således arenaen for en debat om, hvilke aspekter af professionen vi vælger – eller ikke – at vise.

Kort sagt, Zoé (@zoe.la.gersoise) hævder ikke at revolutionere landbruget. Med humor, uden nedladenhed eller "overdreven romantik", afslører hun blot en virkelighed, som mange ikke var klar over. Og det er tydeligt, at 15 millioner mennesker er enige.