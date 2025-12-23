Hun er kåret til årets model og deler en chokerende sandhed.

Blot få dage efter at være blevet kronet til "Årets Model 2025" rørte supermodellen Anok Yai sine fans ved at dele en rørende besked om sit helbred. Bag spotlights og den røde løber afslørede den sydsudanesiske model, at hun stille og roligt havde kæmpet for sit liv. Hendes mod og oprigtighed udløste straks en bølge af støtte i hele modeverdenen.

En meteorisk stigning skæmmet af en usynlig prøvelse

Anok Yai, der blev berømt i 2017 efter et billede af hende gik viralt, har haft en af de mest imponerende modelkarrierer. Som muse for Prada, Versace og Dior etablerede hun sig som en førende figur inden for mangfoldighed på catwalken. Mens hun var travlt optaget af at gå på catwalken, kæmpede den unge kvinde i hemmelighed med en medfødt hjerte-respiratorisk lidelse.

På Instagram forklarede hun, at hun opdagede sin sygdom ved et tilfælde: "Jeg fandt ud af, at jeg havde en misdannelse, der belastede mit hjerte for meget og langsomt ødelagde mine lunger." Anok Yai troede først, at det bare var en forbigående hoste, men udviklede til sidst brystsmerter og vejrtrækningsbesvær, før hun indså situationens alvor.

En livreddende operation og et budskab om håb

I sin besked afslørede Anok Yai, at hun med succes havde gennemgået en robotassisteret lungeoperation, en kompleks, men nu almindelig procedure i behandlingen af alvorlige lungesygdomme.

Hun udtrykte dyb taknemmelighed til lægeholdene på NYU Langone Hospital, Beverly Hills Concierge Health, og især til Dr. Robert Cerfolio og Dr. Harmik Soukiasian, som diagnosticerede og behandlede hendes tilstand i tide: "Jeg er evigt taknemmelig for lægerne, sygeplejerskerne og min familie, de første ansigter jeg så, da jeg vågnede. Takket være dem har jeg mere tid til overs." Modellen annoncerede, at hun nu fokuserede på sin bedring, før hun forsikrede sine fans: "Jeg hviler mig for øjeblikket ... men jeg er tilbage. Vi ses snart."

Massiv støtte fra hele verden

Hendes historie gik hurtigt viralt på sociale medier og udløste en strøm af støttende beskeder. Blandt dem udtrykte flere fremtrædende personligheder inden for mode og underholdning deres hengivenhed for hende:

Den britisk-jamaicanske model og skuespillerinde Naomi Campbell: "Send din kærlighed, dit lys og din helbredelse. Må Gud beskytte dig."

Amerikansk skuespillerinde, sangerinde, producer og forfatter: Taraji P. Henson: "Du er helbredt, i Jesu navn."

Den amerikanske basketballspiller Angel Reese skrev: "Jeg beder for dig, min søster. Du er stærk, og du vil vinde denne kamp."

Beslutsom og taknemmelig minder Anok Yai os om, at sygdom ikke vælger sine øjeblikke – ikke engang på toppen af succes. Hendes mod og sårbarhed tilbyder et sjældent øjeblik af oprigtighed i en verden, der ofte er domineret af perfektion. Ved at dele sin historie inspirerer supermodellen til en værdifuld lektie: sand styrke ses ikke kun på catwalken, men også i den stille modstandsdygtighed i vanskelige tider.