Et butiksvindue knuses under modeshowet: London-showet, der sætter sociale medier i brand

Et uventet uheld skete under London Fashion Week. Under Erica Myats show knuste et butiksvindue foran publikum, hvilket udløste en bølge af reaktioner på sociale medier.

En spektakulær finale på London Fashion Week

Fra 19. til 23. februar 2026 var London Fashion Week vært for efterårs-/vinterkollektionerne 2026/2027. Blandt de mest omtalte øjeblikke i denne udgave var designer Erica Myats første London-show. Den unge designer, der dimitterede fra Central Saint Martins i 2024, præsenterede en kollektion med titlen "Antechamber".

Showet sluttede med en slående scene: en model klædt i hvidt, indesluttet i en bygning, smadrede en glasvæg med en hammer. Lyden af knust glas forskrækkede publikum. Inden for få timer cirkulerede optagelser fra finalen vidt og bredt på X (tidligere Twitter), Instagram og TikTok, hvilket bragte Erica Myats show op på en plads over ugens mest virale øjeblikke.

"Forkammeret", en historie om frigørelse

Ifølge oplysninger frigivet om showet udforskede "Antechamber" en kvindes indre rejse fra undertrykkelse til selvaccept. Showet åbnede med mørke, strukturerede silhuetter, før det afslørede mere dristige stykker: satin minikjoler, lyse bluser parret med synligt undertøj, kreationer pyntet med fjer og indviklede læderjakker.

Den sidste gestus – at knuse glasset – blev præsenteret som en metafor for at bryde med sociale normer og begrænsninger. Billedet af modellen, først fængslet og derefter befriet, blev bredt fortolket som et symbol på personlig frigørelse. Denne performative dimension hjalp med at transformere Erica Myats show til en ægte narrativ oplevelse, der transcenderer den blotte præsentation af tøj.

Arven fra spektakulære britiske shows

Erica Myats iscenesættelse er en del af en London-tradition, hvor mode bliver til performance. Designeren Alexander McQueen skrev også historie med sine manuskriptbaserede, ofte teatralske og symbolrigt rige modeshows. I slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne forvandlede McQueen bemærkelsesværdigt sine catwalks til fordybende rum, hvor han legede med glasbure og slående scenedesigns.

Denne tilgang har haft stor indflydelse på flere generationer af britiske designere. Ved at smadre et butiksvindue under et modeshow synes Erica Myat at generobre denne arv, hvor skue og budskab indtager en central plads.

En scene, der satte sociale medier i brand

Sekvensen udløste straks blandede reaktioner. Nogle internetbrugere roste finalens dristighed og symbolske kraft. Andre satte spørgsmålstegn ved sikkerhedsforanstaltningerne og iscenesættelsens spektakulære karakter. Uanset hvad fik showet betydelig eksponering. I en kontekst, hvor viralitet kan forandre en ung designers karriere, kan dette stærke øjeblik markere et vendepunkt for Erica Myat.

Ved at smadre et butiksvindue under sit første show i London skabte Erica Myat et af de mest omtalte øjeblikke under modeugen 2026. Gesten er mere end blot en spektakulær effekt; den er en del af en britisk tradition, hvor mode bliver til historiefortælling og performance.