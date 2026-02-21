Hætte: Fejlen der reducerer dens effektivitet mod kulde

Om vinteren trækkes hætterne oftere op over hovedet end ned over ryggen. Det er en stor fordel, især når vejret er uforudsigeligt. Bortset fra at vi siden barndommen har gjort det helt forkert og brugt det forkert. Det forklarer, hvorfor vi ryster på trods af den pelsforede hætte. Det er i hvert fald observationen fra en indholdsskaber, der gik viralt med sin "instruktionsvideo".

Den detalje, der overses

For nylig har en viral TikTok-video skabt røre blandt fashionistas, der er følsomme over for kulde. Influenceren demonstrerer et simpelt trick: at folde pelskanten på hætten indad, rundt om ansigtet. Resultatet: Den iskolde vind stopper, ørerne er beskyttet, og følelsen af kulde forsvinder næsten øjeblikkeligt. Demonstrationen er gået viralt: hvordan kan det være, at ingen har lært os denne lille hemmelighed før?

Og alligevel er dette ikke en stylists indfald eller et trendy trick. Denne gestus stammer direkte fra den oprindelige funktion af pelshætter, arvet fra arktiske folk. Det, vi tager for en simpel "chic" detalje, var faktisk designet til at blokere for vinden og holde på varmen omkring ansigtet.

Pelsens tekniske oprindelse

Oprindeligt var pelsen på hætter aldrig til pynt. Inuitterne, yup'ikerne og andre arktiske indbyggere brugte lange pelskanter til at skabe et mikroklima omkring ansigtet. Hårene, ofte hule, fanger et lag af varm luft og bryder vindens strøm, hvilket reducerer følelsen af kulde på næse, kinder og pande.

Denne teknik er så effektiv, at selv i dag bekræfter vindtunnelforsøg på forskellige typer hætter, at pels giver bedre beskyttelse end nogen moderne dunjakke alene. De lange hår fungerer som et naturligt skjold mod vinden, mens pelsen fortsætter med at holde på kropsvarmen.

Den mest almindelige fejl

Den fejl, vi alle begår, er i virkeligheden at have hætten på "for stilens skyld" i stedet for for funktionalitetens skyld. Pelsen ligger fladt, lynlåsen på jakken er halvt lukket, og snørebåndene forbliver løse. Vinden glider så ind under hætten, vores kinder bliver kolde, og den isolerende effekt forsvinder.

Den bedste måde at gøre det på? Lyn jakken helt op og juster hætten, så den dækker dit ansigt. Afhængigt af hvordan din frakke er designet, kan du endda lave en lille vindtæt tunnel omkring din næse og ører. Nogle mennesker, som influenceren i videoen, vælger en diskret fold af pelsen indad for at fange endnu mere varm luft. Selvom det ikke ligefrem er den traditionelle metode, er resultatet imponerende: der slipper ikke mere kold luft igennem.

Tips til en ultraeffektiv emhætte

Hætten er ikke bare en dekorativ detalje, der tilfældigt tilføjes for at pifte kraven op eller tilpasse frakkens design. Dette ekstra tilbehør, der fungerer som både paraply og hyggelig hue, er først og fremmest funktionelt. Med andre ord: Lad ikke hætten hænge ned ad ryggen, og træk den kun over hovedet i ekstremt vejr. For at nyde dens behagelige varme og undgå at blive forkølet, er her et par gode råd. Det er en velkommen forandring fra de gadeportrætter af fashionistas i sneklædte bomberjakker.

Stram snørebåndene: juster hætten, så ansigtet forbliver dækket uden at skabe ubehagelig spænding.

Luk lynlåsen eller knapperne helt op: en frakke, der er halvt åben, lukker luft ind.

Tjek pelsens længde: på nogle hætter er (den kunstige) pels for kort og filtrerer ikke vinden godt nok. I dette tilfælde kan et lille tørklæde under hætten give ekstra beskyttelse.

Tøv ikke med at teste forskellige positioner: nogle gange er en let fold indad, en justering på forsiden eller en hældning på siderne nok til at maksimere den vindtætte effekt.

Din hætte er ikke længere bare et modetilbehør: det er et rigtigt skjold mod kulden. Og med dette lille trick bliver dine iskolde morgener meget mere tålelige. For yderligere at beskytte dig mod frostvejr kan du også forstærke dit outfit med et strikket tørklæde eller en strikket elefanthue .