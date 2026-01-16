Search here...

Den uventede måde at bære dine strømpebukser på, der gør indtryk i denne sæson

Silhuettips
Émilie Laurent
Strømpebukser pynter dine ben og giver dem et tykkere look under nederdele midt om vinteren. Du tager dem normalt på nedefra og op og har aldrig tænkt på at bruge dem på nogen anden måde. En erfaren fashionista har ageret som modeforsøg for dig og afsløret endnu en ultraglamourøs anvendelse til disse ekstra gennemsigtige strømpebukser.

Træk strømpebukserne over skoen

Om vinteren bliver strømpebukser en fast del af benene, næsten som en anden hud. Det er ikke så glat og glamourøst at tage dem på, som reklamerne gerne vil have os til at tro. At glide fødderne i dem og trække dem op til hofterne er praktisk talt en fysisk aktivitet i sig selv. Det er normalt et af dine første modeskridt om morgenen: det, der sætter tonen for dit outfit. Denne lille øvelse, eller rettere sagt denne balancegang, kommer lige efter du har taget dit undertøj på. Strømpebukser fungerer som din base, og du har aldrig overvejet at tage dem på over dine høje hæle lige uden for døren.

Du bør dog måske genoverveje den rækkefølge, du klæder dig på i, og hvor du tager dine strømpebukser på til sidst i dit outfit. Det er den seneste modetrend, der skaber opmærksomhed. I en demonstrationsvideo forsøger en fashionista det utænkelige: hun gennemborer sine strømpebukser med tæerne på sine høje hæle.

Efter at have set denne video, tænker du sikkert, at den er meningsløs. Disse billeder kan endda være ekstremt barbariske for dine følsomme øjne. Dette gælder især, hvis du er forsigtig med ikke at få dine strømpebukser hængende eller få dem fanget. Denne grænseoverskridende handling er dog ikke uden sine fordele. Den har en fordel, forudsat at hovedobjektet er finurligt.

Forhindr skoen i at glide af foden

At have strømpebukser over skoene er ikke et forstyrrende designertrick, og det er heller ikke et konceptuelt modeshow-stunt. Det er en genial taktik til at sikre lidt for brede sko og holde dem på plads under dine energiske skridt. Du har måske allerede oplevet denne meget ubehagelige situation: sko, der konstant glider af på grund af strømpebuksernes silkeagtige tekstur.

At miste sin sko på metrotrappen er langt mindre romantisk end at efterlade den på trappen til et slot som i Askepot. For hvert skridt risikerer du at miste din sko og indtage en kropsholdning, der ville få osteopater til at krympe sig. Takket være dette virale tip behøver du ikke længere bekymre dig, og du kan trodse brostenene. Du får stabilitet, og du vil aldrig fortryde dit tøjvalg igen.

Tilføj et strejf af finurlighed til pumpsene

Udover de praktiske og funktionelle aspekter skaber strømpebukser over skoene også en stilfuld effekt. Du pynter ikke kun dine ben, men også dine sko. I denne tutorial, som måske vil vække nogle øjenbryn hos de mest kræsne fashionistaer, har modellen valgt blomstrede blondestrømpebukser drysset med rhinsten. Dette tilføjer et strejf af tekstur og originalitet til de klassiske sorte pumps i din skokollektion .

Hvis du selv vil prøve dette trick, så vælg strømpebukser med lav denier og vælg fiskenet, da de ofte løber. Ideen er ikke at ødelægge dine yndlingsstrømpebukser bare for at ødelægge dem, men at skabe illusionen af længere ben og tilføje et strejf af elegance til dine hverdagsoutfits.

I en tid hvor fashionistaer forvandler deres skjorter til nederdele og bærer karabinhager på deres jeans, virker det som en simpel formalitet at have strømpebukser over sko på. Og hvis dine strømpebukser er ved at være ved at være brugt op, så smid dem ikke væk! Forvandl dem til en gennemsigtig top eller et hårbånd.

Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
