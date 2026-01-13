Denne måde at bære et tørklæde på vil få dig til at glemme alle de andre

Tørklædet er langt fra et simpelt praktisk tilbehør, men bliver midtpunktet i et vinterlook, så snart det bindes i en "balaklava". Denne måde at bære det på, som ses overalt på sociale medier, kombinerer maksimal varme med et meget couture-look.

"Elefanthue": tricket der ændrer alt

Ideen: at forvandle et klassisk tørklæde til en improviseret elefanthue, der dækker hals, nakke og toppen af hovedet. I stedet for at bruge en hue og et tørklæde i lag, er et enkelt tilbehør nok til at indhylle hele overkroppen i en strikket kokon. Denne måde at bære et tørklæde på er inspireret af både elefanthuen, der er så trendy i de seneste sæsoner, og hovedtørklædet bundet i håret som Brigitte Bardot eller Audrey Hepburn, men i en mere hyggelig og moderne version.

Tricket kan gøres på blot et par trin:

Vikl tørklædet en eller to gange om halsen, og lad den ene ende være længere end den anden.

Løft det længste panel mod baghovedet, som en hætte, og før det derefter lidt fremad for at indramme ansigtet.

Resultatet: Nakken, ørerne og toppen af hovedet er beskyttet, uden en "pakke"-effekt eller en hat, der flader håret ud. Tørklædets fyldige fald skaber et dejligt fald omkring ansigtet, ideelt over en struktureret frakke.

Hvorfor er denne måde at bære et tørklæde på så tiltalende?

Denne teknik er populær, fordi den opfylder alle krav:

Den holder dig virkelig varm ved at dække alle områder, der er følsomme over for kulde (ører, hals, nakke).

Den er modulær: du kan sænke hovedpanelet som en simpel krave, så snart du kommer indenfor, uden at skulle fjerne en ekstra hat.

Visuelt giver "balaklava-tørklædet" et øjeblikkeligt modepræg, især med lange, tykke tørklæder, der skaber en kappeeffekt omkring skuldrene.

Med balaklava-tørklædet ophører tørklædet med blot at være et skjold mod kulden og bliver en integreret del af silhuetten. Det strukturerer overkroppen, indrammer ansigtet og giver en genoplevet "gammel Hollywood"-vibe, især når det bæres med solbriller og en velskræddersyet frakke. Nok til at forvandle enhver udflugt i kulden til et stilfuldt øjeblik.