Med et simpelt tørklæde og en mulepose skaber hun den perfekte taske til sommeren.

Enhver teknik er fair spil, når det kommer til at spare plads i kufferten uden at ofre stil. I et eksplosivt udbrud af kreativitet og opfindsomhed designede en influencer en ikonisk taske ved hjælp af to mode-essentials, som vi alle har gemt væk bagerst i et skab: en lærredstaske hentet fra en gavepose og et satintørklæde, helst mønstret. Et praktisk tilbehør, der legemliggør både sommerens frie ånd og improvisationens magi.

Skab et ultra-glamourøst rum med næsten ingenting

Når vi tager på ferie, langt fra vores garderobe, foretrækker vi at tage mere med, end vi har brug for. I det præcise øjeblik drømmer vi, at Mary Poppins' kuffert ikke bare var en fiktiv opfindelse, men en realitet. Da vi ikke kan finde den på markedet, prøver vi at proppe hele indholdet af vores skab ned i en håndbagagetaske. Vi pakker et par sko til enhver lejlighed, en taske til enhver dresscode og et virvar af outfits, alt sammen testet på forhånd foran spejlet.

For at løse dette pladsproblem havde indholdsskaberen @gabycosl et genialt strejf. Med en simpel mulepose og et farverigt tørklæde skabte hun en taske, der ser ud som om, den kom direkte fra et Pinterest-board eller et trending hashtag. Og hun behøvede ikke at bruge nåle eller spoler til at samle den. For at magien kunne ske, pakkede hun blot muleposen ind i et tilstrækkeligt stort tørklæde og fastgjorde det med dekorative knuder. Efter disse få enkle trin, som ikke kræver nogen særlige færdigheder, endte hun med en fornyet baguette-taske, brugt kort.

Samlingen kunne ikke være nemmere. For at omsætte denne smarte vejledning til praksis skal du bruge en mulepose i standardstørrelse, som kan fungere som for til dine ejendele. Du kan tage den første, du finder. Men hvis dit tørklæde er lidt gennemsigtigt, er det bedst at undgå dem med kommercielle slogans. Tag derefter et forholdsvis uigennemsigtigt tørklæde og læg det fladt. Placer muleposen ovenpå og fold den ind over sig selv som en vifte. Tag kanterne af tørklædet og vikl dem rundt om hankene, og sørg for, at alt sidder fast.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gaby Collado (@gabycosl)

En improviseret taske, der kan personliggøres i det uendelige.

Denne skræddersyede taske, værdig til en anerkendt stylist eller designer, tilføjer et strejf af farve til sommerens outfits og fuldender øjeblikkeligt ethvert look. Råmaterialerne i denne håndlavede taske er måske beskedne, men resultatet er særligt slående. Desuden er fordelen, at du kan ændre dens ydre skal på blot et par trin og forfine dens design, så den passer til dit humør eller din stil.

Du kan hænge vedhæng i form af en søstjerne, en muslingeskal, en glad sol eller en solsikke. Du kan også variere det primære stof, der pryder muleposen. Et tørklæde med krabber eller citroner er perfekt til strandture, mens en silkefirkant med et paisleymønster vil skille sig ud fra de hvide duge på en restaurant. Hvis du foretrækker et mere underspillet look, er du velkommen til at bruge et polkaprikket design for garanteret elegance eller graduerede nuancer for en elegant, men diskret effekt.

En original modeidé, som alle elsker.

Udover at forbedre potentialet i ethvert outfit og tilføje karakter til de enkle stykker tøj, den komplementerer, er denne taske også funktionel. Det er ikke bare en flot taske at hænge på armen eller til at undgå at ligne en kopi. Den er designet med praktiske fordele i tankerne: den er let, kompakt og fjerlet. Dette gør den til et uundværligt element til at skabe flere looks på feriebilleder uden at tynge din kuffert.

Trods sin lille størrelse er muleposen i baggrunden overraskende rummelig og kan rumme en hel verden. Den kan indeholde nøgler, en pung eller endda en paperback-roman. Det er den perfekte blanding af praktisk anvendelighed og stil, der helt sikkert vil gøre et varigt indtryk, selv i ukendte omgivelser.

Langt fra at være en midlertidig eller nødtaske, er dette en uundværlig sommertaske, der er bestemt til at fuldende dit look i de varmere måneder. I sidste ende er de enkleste accessories nogle gange de bedste.