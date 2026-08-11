Denne designer forestiller sig en top lavet af et usædvanligt materiale for at fremme miljøbevidsthed.

Damemode
Émilie Laurent
@paula_votteler / Instagram

Den tyske designer Paula Votteler, der behandler enhver genstand som et råmateriale, lever perfekt op til ordsproget "intet går tabt, alt forvandles". Mens nogle kvinder skaber skræddersyede hæklede outfits, har denne selvlærte designer den unikke evne til at forvandle affald til æstetiske skatte. For denne Berliner med en tilsyneladende forudbestemt karrierevej er plastik ikke bestemt til skraldespanden, men snarere til hendes modellers kroppe.

Når plastik bliver et råmateriale

For mange af os er plastik intet andet end affald, der er bestemt til genbrug. Det er bare endnu et stykke affald, der mister al sin nytteværdi, når det først er tømt. Men for Paula Votteler, en lovende ung designer, der udøver sit håndværk i den tyske hovedstad, er plastik udgangspunktet for hendes kreationer, det materiale, der bringer hendes designs til live. Det er den røde tråd, der løber gennem hendes tøjkollektioner. Mens Coco Chanel har gjort tweed til sit foretrukne stof, har denne moderne designer gjort plastik til sit kreative domæne.

Således forvandles engangstallerkener og -kopper i hendes hænder til udsmykninger til baguetteposer, mens den grønne belægning på danskvandsflasker bliver til pailletter, der kan fange ethvert lys. Det er faktisk hendes mest fantasifulde kreation, der har fået flest visninger på sociale medier: en håndhæklet cardigan flettet sammen med plastikstykker, der efterligner smaragder fra juvelerer. En trompe-l'œil-top, hvor plastikken forvandles til integrerede smykker for en raffineret effekt.

Hendes modekreationer minder om eksklusive gør-det-selv-projekter. Paula Votteler har et talent for at forvandle selv de største syndere af forurening til strålende, udsøgte stykker. Den 26-årige, der har nydt at rode med fundne genstande siden barndommen, finder potentiale, hvor ingen forventer det.

Kreationer der fortæller mere end bare en stilhistorie

Designeren, der er fyldt med utallige designidéer, skaber ikke kun outfits til modeshows eller giver form til sin grænseløse opfindsomhed. Paula Votteler formidler et budskab gennem sine sømme, som ofte er lavet af uventede materialer. Selvom hun ikke udelukkende arbejder med fødevaregodkendt plastik, men også genbruger østersskaller, fiskenet og abaloneskaller, er hun dedikeret til en meget engageret form for upcycled mode.

Hendes outfits behøver ingen beskrivelse: de er et stærkt statement i sig selv. Fordi genbrug af et materiale, der normalt sendes til lossepladsen, ikke er genialt, er det først og fremmest en borgerlig handling, en økologisk gestus. Statistikker viser, at op til 40% af den producerede plastik kun bruges én gang, før den smides væk. Af dette affald begraves næsten halvdelen derefter på lossepladser, hvilket bidrager til den fortsatte ophobning af plastikforurening.

Ved at genoplive plastik gennem omhyggeligt designede stykker følger designeren i fodsporene på bæredygtige brands, der skaber med eksisterende materialer. På denne måde finder plastik et nyt formål: at klæde kroppe på tærsklen til modeshows og at tilføje et strejf af finurlighed til stoffet.

En kunstnerisk måde at øge bevidstheden om økologi på

Gennem sine kreationer beviser Paula Votteler, at mode kan være meget mere end blot udseende. Det bliver en platform for udtryk, hvor hver eneste detalje afspejler vores forbrugsvaner. Ved at give et nyt liv til kasserede materialer inviterer designeren os til at genoverveje, hvad vi anser for ubrugeligt. Det, der var dømt til at forsvinde, forvandles til et unikt, næsten værdifuldt stykke.

Denne tilgang stemmer overens med en ny generation af designere, der forestiller sig en mindre lineær mode, hvor skabelse ikke nødvendigvis begynder med nye materialer, men med det, der allerede findes. En tom flaske, en glemt emballage eller et kasseret stykke plastik kan således blive udgangspunktet for en uventet kreation. Det er en måde at minde os om, at bag enhver kasseret genstand kan der stadig være en historie, der venter på at blive skrevet.

Paula Votteler ønsker i stedet ikke at få folk til at føle sig skyldige, men foretrækker at vække nysgerrighed. Hendes tøj fanger øjet, før det sætter gang i refleksionen: den overraskelse, som deres æstetik fremkalder, åbner døren til bevidsthed. For hvis hendes værker er så slående, er det netop fordi de udvisker linjerne mellem affald og begærets genstand.

Gennem sine unikke silhuetter forvandler Paula Votteler hvert beklædningsgenstand til en unik udtryksform. Hendes stykker gør mere end blot at klæde: de stiller spørgsmål, overrasker og inviterer os til at se vores hverdag i et nyt lys.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
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