Med høje hæle på klippen forvandler hun en klatretur til et uventet modeøjeblik

Hun bestiger svimlende klipper i sko, der ikke egner sig til denne udendørsaktivitet. Fastspændt i en karabinhage og sele, svævende flere meter over jorden, går Lara Crofts virkelige alter ego langs det stejle terræn i høje hæle. Iført slingbacks tilføjer hun et ekstra lag af sværhedsgrad til denne disciplin, som kræver et fremragende fodfæste. En scene værdig til en 007-actionfilm.

Høje hæle forankret i den klippefyldte væg

Mens nogle oplever hjertebanken og svimmelhed blot ved tanken om højder, trodser andre dem gennem deres søndagsaktiviteter eller udendørsudflugter. Indholdsskaberen @steffyexplores virker dog immun over for frygt og poster atletiske videoer, der ville få dem med svimmelhed eller frygt for høje tinder til at blege. Hendes hobby? De mere generte vil måske sige, at det handler om at lege med farer. Men i virkeligheden nyder denne kvinde, der kunne have været stuntkvinde i et andet liv, at teste tyngdelovene ved at krydse ustabile vægge og komme tæt på bjerge.

Hun bestiger disse kalkstensvægge lige så let som andre slentrer langs vandrestier eller brostensbelagte gader ved havet: med foruroligende lethed. Når man ser hende i aktion, kan man næsten tro, at denne tidsfordriv er inden for alles rækkevidde. Og for dem, der tvivler på ægtheden af disse billeder, nej, det er ikke AI, og heller ikke et af de green screen-billeder, der er filmet i et studie som en filmproduktion. Denne spændingssøgende person er meget fortrolig med adrenalin og har potentialet til at blive en sej heltinde ligesom dem, Quentin Tarantino ved, hvordan man skaber.

I en video filmet fra sikker afstand over jorden tager Steffy, en eventyrer i hjertet, sportssko på, der ikke er standard klatreudstyr. Hun tackler denne agility-udfordring iført høje hæle i stedet for traditionelle bløde klatresko, der er designet til at greb fat i den stenede overflade, der nogle gange smuldrer væk. Altid upåklageligt stilfuld , selv mens hun sidder i en sele, tilføjer hun endnu et lag af udfordring til den første klatring.

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En demonstration af styrke og stil under ekstreme forhold

Enhver kvinde ved: at gå i høje hæle er en prøvelse i sig selv. Især når man skal navigere i metroens rille, gågader fyldt med forhindringer eller byernes ujævne fortove. Og Steffy opnår det utænkelige: bestige den frygtindgydende Smith Rock i Oregon med kun høje hæle som udstyr.

Mens de fleste af os næsten vrider en ankel på et lidt ujævnt kloakdæksel eller et ujævnt fortov, tackler denne terrængående akrobat afsats efter afsats uden at vise det mindste tegn på ubehag. Hun kunne praktisk talt få en manicure mellem klatringerne. For hende er det mere som en afslappet gåtur end en overmenneskelig anstrengelse. Hun finder altid en måde at støtte de spidse tæer på disse decideret upraktiske sko, og hælene forhindrer hende ikke i at drive kroppen fremad.

Her kombineres slingbacks ikke med vedhæng og guldsmykker , men snarere med et væld af karabinhager, remme og reb. I denne video, som har fået over 13 millioner visninger, improviserer Steffy et modeshow i en ikonisk kløft og bliver selve definitionen af fri vilje.

Bag elegansen, den utrolige teknik

Bag dette billede af en model svævende i luften gemmer sig en langt mindre improviseret virkelighed. Selvom de høje hæle straks fanger øjet, erstatter de ikke de væsentlige elementer: perfekt bevægelseskontrol, en præcis aflæsning af klippevæggen og absolut selvtillid i hver eneste gestus. Den spektakulære effekt stammer ikke kun fra den usædvanlige genstand, der er placeret på hendes fødder, men også fra den tekniske beherskelse, der lader denne næsten surrealistiske scene udfolde sig.

Langt fra blot at være en æstetisk opvisning kræver denne klatring ekstrem koncentration. Hvert greb skal vurderes, hvert fodfæste skal forudses, hver bevægelse skal beregnes. Hvor de fleste klatrere søger lethed og maksimalt greb fra deres specialiserede klatresko, tilføjer Steffy bevidst en begrænsning, der forvandler øvelsen til en sand kunstnerisk præstation. Det er lidt ligesom haute couture, der pludselig beslutter sig for at vove sig væk fra catwalken for at erobre toppene.

Med denne ekstraordinære opstigning forsøger Steffy ikke bare at overraske. Hun fortæller en anderledes historie om at bebo sin krop, om at tilegne sig plads og om at lege med konventioner. Mellem atletisk præstation og stilfuldt statement leverer hun en fremtoning, der minder om en scene fra en film: en heltinde i høje hæle, svævende mellem himmel og klippe, der beviser, at intet terræn er helt forbudt for dem, der tør udforske det.