Ingen bh: 5 gode tips til at droppe bh'en

I sidste ende er alt, hvad du ønsker, at tage din bh af og lade dine bryster ånde. Du beundrer måske dem, der dropper dem for altid, og ikke kun lige uden for døren. Men selvom "ingen bh"-bevægelsen er overalt på sociale medier, er det stadig en fjern drøm for mange af os. Hvis du af hensyn til komfort, stil eller protest ønsker at bryde fri fra bh'er, er her nogle tilgængelige tips til at hjælpe dig med at gøre denne store kvindelige fantasi til virkelighed.

Prøv alternativet med brystvortebeskyttere

Med sommeren allerede godt i gang, er der mere hud end tøj i hverdagens looks. Og så er der den allestedsnærværende bh, der kolliderer med de lettere sommertøj. Dette stykke lingeri, der kan prale af at støtte brysterne og give dem en "ordentlig" form, er ikke ligefrem kompatibelt med varmen. Det får brysterne til at hænge ned og forvandles til en sand moppe ved dagens slutning.

Selvom bh'er tilbyder en vis visuel harmoni, har de flere ulemper end fordele i denne kvælende varme. Udover at forårsage sved og trække brystet sammen, underminerer de potentialet i rygløse toppe og kjoler, der åbner ved kravebenet, som ellers er blandt årets største trends. Og at gå fra en tyk bh til ingenting kan være særligt skræmmende, uanset om du er et par vandmeloner eller mandariner.

For at gøre overgangen mere gnidningsløs kan du starte med at prøve brystvortebeskyttere. Og i din søgen er der kun ét navn at huske: NEATS . Mærket er førende inden for sit felt. Dette mærkes brystvortebeskyttere, der allerede er blevet brugt af over 500.000 kvinder, har været omtalt i prestigefyldte medier og begivenheder, herunder en tilstedeværelse på New York Fashion Week. De er allergivenlige, giver illusionen af at have ingenting på og skjuler et område, der stadig er en kilde til beskedenhed. Disse selvklæbende silikone brystvortebeskyttere fås i en række forskellige nuancer, der passer til enhver hudtone og giver et look, der er så naturligt som muligt.

I modsætning til andre "one-size-fits-all"-modeller tilpasser NEATS brystvortebeskyttere sig til alle skålstørrelser, fra A til D og derover, hvilket garanterer en perfekt pasform og ægte ro i sindet. Du kan endda bære toppe med fremtrædende udskæringer: disse brystvortebeskyttere holder sig på plads og er stort set usynlige, når du bevæger dig. Du kan købe NEATS-produkter direkte fra deres hjemmeside eller på Amazon. Og for at gøre det nemmere for dig at prøve dem, tilbyder NEATS 20% rabat til alle læsere af denne artikel med rabatkoden TBO20 .

Start gradvist

Selvom bh'er bliver mere og mere uudholdelige og mere en fjende end en allieret i vores velbefindende, er det svært at sige farvel til dem natten over. De er lidt ligesom den eks, vi tilsyneladende ikke kan slette fra vores kontaktliste. Hemmeligheden bag at omfavne "ingen bh"-tankegangen? Giv dig selv tid og væn dig til denne nye fornemmelse ved at finde variationer eller en mellemvej.

Du kan vælge en bralette, et godt kompromis garanteret uden bøjler eller ubehag, så du gradvist kan lette trykket på dine bryster. For ekstra komfort, når du går ud, kan du også bruge et basislag og en tanktop som "beskyttelse". En bandeau-bh er en anden lovende mulighed.

Når du har chancen, så tag din bh af og tilbring tid med dine bryster i deres naturlige tilstand. Uanset om det er at gå ud med skraldespanden, gå tur med din hund eller lave et par hurtige ærinder, så gå uden bh. Det, der startede som en flygtig fornøjelse, vil hurtigt blive en varig vane.

Brug af tykke materialer

Hvis du er bekymret for, at dine bryster vil stå ret ved den mindste brise, eller at stirrende, sultne øjne vil blive hængende der for længe, kan du snyde med modekunsten. Hvordan? Ved at vælge naturligt "beskyttende" stoffer eller toppe forstærket ved barmen.

Ideen er ikke at kvæles i sine outfits, men blot at være metodisk. Empire-kjolen med rynker foran og meget præcise blomstermønstre giver mulighed for nogle smarte tricks, ligesom toppe i mørke nuancer, der bedre skjuler eventuelle ukontrollerbare brystforandringer. Strikvarer er, på trods af sin åbne tekstur, også en god mulighed for at undgå at afsløre for meget på én gang.

Leg med teksturer i tøj

For at minimere din brystkasses fremtoning på en smart måde, så vælg tøj med udsmykninger eller tøj lavet af unikke stoffer. En smocktop med dekorative broderier kan give en følelse af fuldstændig selvtillid. Frynser, flæser og broderier er også vigtige detaljer for at bevare et strejf af privatliv under dine byture uden at føle dig indespærret.

At løsrive sig fra andres blik

Dette er uden tvivl fundamentet for "no bh"-bevægelsen, optakten til denne på én gang rebelske og befriende trend. For at droppe bh'en skal du være immun over for andres meninger og ignorere blikkene. I starten føler du, at al forbipasserendes opmærksomhed er fokuseret på din kavalergang, til det punkt, hvor du føler et tomrum i din silhuet. Første gang er det som at gå ud på gaden uden bukser: det er foruroligende, endda lidt stressende, men ved at tage et skridt tilbage og gentage processen bliver det en leg.

At gå uden bh er ikke en ny regel, men en ekstra mulighed. I sidste ende er den bedste støtte det, der giver komfort, uanset om det er en let bralette ... eller slet ingenting.

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