Cette année, la mode est aux plissés et drapés : ces nouveaux hauts qui font fureur

Si vous pensiez que la mode avait fait le tour des tendances flatteuses, détrompez-vous ! Cette année 2025, les tops plissés, froncés et drapés s’imposent comme les incontournables de la saison. À la fois sophistiqués et ultra-confortables, ils sculptent la silhouette tout en apportant une touche d’élégance décontractée. Voici pourquoi ces pièces font fureur et comment les porter avec style.

Le retour en force des tops plissés et drapés

Adieu les coupes rigides et bonjour aux matières qui dansent sur le corps. Cette année 2025, la mode mise sur le mouvement avec des tops qui jouent sur les volumes et les textures. Inspirés des drapés antiques, des plissés haute couture et des fronces bohèmes, ces hauts sont la preuve qu’on peut allier confort et glamour sans effort.

Pourquoi on les adore ? Parce qu’ils flattent toutes les morphologies. Que vous soyez adepte du minimalisme chic ou de looks plus audacieux, il y a forcément un modèle fait pour vous. Grâce aux jeux de tissus et aux effets de superposition, ces tops créent du relief, sculptent la silhouette et apportent une dose de raffinement à n’importe quelle tenue.

Pourquoi adopter les tops froncés et plissés ?

Outre leur esthétisme irrésistible, ces hauts présentent de nombreux avantages :

Ils flattent toutes les silhouettes : les drapés et fronces épousent les courbes avec subtilité et mettent en valeur le corps sans contrainte. Vous voulez accentuer votre taille ? Optez pour un modèle cintré. Vous préférez un effet fluide et aérien ? Les coupes évasées sont vos alliées.

Ils cachent (ou révèlent) ce qu’on veut : ces tops sont pensés pour épouser les formes en toute bienveillance. Bye bye l’inconfort, bonjour la confiance en soi !

Ils ajoutent une touche artistique à votre look : entre les plis asymétriques, les drapés sculpturaux et les fronces stratégiquement placées, ces hauts transforment une tenue basique en chef-d’œuvre mode.

On vous l’a dit, ces tops sont ultra-polyvalents. Voici quelques idées pour les intégrer facilement à votre dressing :

Avec un jean taille haute : c’est LA combinaison parfaite pour un look casual chic. Un jean droit ou évasé viendra équilibrer le volume du haut tout en mettant en valeur la taille. Ajoutez une paire de sandales à talons et le tour est joué !

Avec une jupe crayon : pour une allure plus sophistiquée, associez votre top plissé à une jupe ajustée. Que ce soit pour un rendez-vous pro ou une sortie, cette association joue sur les contrastes et allonge la silhouette.

Sous une veste structurée : si vous aimez les jeux de volumes, superposez un top drapé à une veste bien coupée. Le mélange des textures crée un effet visuel chic.

Avec un pantalon fluide : pour une vibe bohème et aérienne, optez pour un pantalon ample qui accompagnera le mouvement naturel des plis. Ajoutez quelques accessoires dorés et vous voilà prête à faire sensation.

Où shopper ces petites merveilles ?

Que vous soyez une adepte du shopping en boutique ou une inconditionnelle des achats en ligne, vous trouverez forcément votre bonheur. De nombreuses marques, des enseignes de prêt-à-porter aux créateurs haut de gamme, ont adopté cette tendance.

Si vous voulez apporter du relief, du style et une touche artistique à vos tenues cette année, les tops froncés et drapés sont la solution. Polyvalents, flatteurs et résolument modernes, ils sont la preuve que mode et confort peuvent faire bon ménage. Alors, prête à succomber à cette tendance qui allie élégance et légèreté ?