Denne "bedstemor"-stil af briller er ved at blive det trendy brillestel til efteråret 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Design by Pexels

Disse underspillede brillestel, der længe blev afvist som "bedstemorbriller" af modemedierne og den kollektive fantasi, er nu på vej tilbage. I dag appellerer de med deres raffinerede look og retro-følelse, uden at pålægge nogen strenge regler. Det bedste par briller er trods alt det, du føler dig godt tilpas i.

Små stel gør et stort comeback

Det er umuligt at ignorere denne tilbage-til-skolen-trend for 2026: briller med tynde stel og små glas er overalt. De er blevet populære på sociale medier under æstetikken "kontorsirenen" og er inspireret af kontortøj fra slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne.

Deres signatur? En diskret silhuet, ofte rektangulær, nogle gange let opadbøjet i enderne, hvilket giver et struktureret touch til et outfit. De er mere end blot et viralt fænomen; de er blevet en fast bestanddel af nye kollektioner.

@clownshoess Bruger jeg brillestel #briller #kontorsiren #bayonettabriller #brillestel #styrkebriller ♬ som original - kah★

Detaljerne, der gør forskellen

For at indfange denne æstetik, gentages visse karakteristika regelmæssigt. Brillestel foretrækker slanke linjer i metal eller let acetat, hvilket er langt fra meget tykke modeller. Glassene forbliver relativt kompakte i kontrast til XXL-formaterne, der karakteriserede tidligere sæsoner.

Med hensyn til farver er sort og skildpaddeskjold stadig sikre bud, mens guld- eller sølvfinisher giver et lige så elegant look. Ideen er ikke at fuldstændig forvandle din stil, men at tilføje et strejf af karakter med et diskret tilbehør. Et nyt par briller eller solbriller er nogle gange alt, hvad der skal til for at skabe et anderledes indtryk, samtidig med at du forbliver tro mod din stil.

En trend ... men aldrig en forpligtelse

Selvom disse brillestel er ved at blive populære igen, betyder det ikke, at de passer til alle, og heller ikke at andre stilarter forsvinder. Udtryk som "bedstemorbriller" er faktisk betegnelser, der er blevet populariseret af medierne, snarere end at afspejle virkeligheden.

I sidste ende er mode først og fremmest en legeplads. Uanset om du foretrækker små, minimalistiske brillestel, overdimensionerede former, farverige modeller eller endda vintage-briller, er der ingen aldersgrænse eller regel for at bære det, der afspejler din personlighed. Trends kan inspirere, men de bør aldrig diktere dine valg.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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