Denne nederdelsstil bliver et must-have-item i efteråret 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : cottonbro studio / Design by Pexels

Den lange striktrøje, der længe har været overset til fordel for jeans eller bukser, gør comeback til efterår/vinter 2026. Hyggelig, elegant og nem at have på, er den klar til at blive et nøglestykke til efterår/vinter 2026/2027. En trend er dog blot et forslag, ikke en regel. Det vigtigste er at have det på, der får dig til at føle dig godt tilpas.

Den lange striktrøje ændrer status

Den har nogle gange været betragtet som et sekundært stykke tøj, der blev hevet frem fra skabet på dage, hvor man ikke vidste, hvad man skulle have på. Men i denne sæson får den lange strikkede eller hæklede nederdel en helt ny dimension. Den slutter sig til de store efterårstrends sammen med lange frakker.

Dens største fordel? Den tilbyder en smuk balance mellem komfort og stil. Strikningen giver en tætsiddende, omsluttende fornemmelse uden at du føler dig skjult under flere lag. I modsætning til meget lette sommernederdele har den et mere struktureret fald, så du kan skabe et komplet outfit på få sekunder.

Et materiale, der gør hele forskellen

For at omfavne denne trend med glæde er valget af stof afgørende. En fin, ribbet strik følger naturligt kroppens konturer, samtidig med at den bevarer et smukt fald. Den bevæger sig med dig og fremhæver din silhuet uden at forsøge at ændre den.

Blandinger af merinould og viskose er særligt værdsatte for deres blødhed, varme og evne til at bevare et smukt fald over tid. Hvad angår farver, skaber dybe nuancer som bordeaux, kamel, ecru eller blækblå nemt et elegant look, især med monokromatiske outfits.

@hellango fit check!!! Denne hæklede nederdel passer sådan set ikke, men den er smuk 🤧🤧 jeg elsker også denne sang så meget#outfit #mama #ja #hækling ♬ Bare for at holde dig tilfreds - Marvin Gaye

Tre idéer til at implementere det i hverdagen

  1. Den smarte og enkle version fungerer vidunderligt med en tynd rullekrave, der er let indrykket foran, knæhøje støvler og en lige frakke. En ideel kombination til en dag på kontoret eller en aften i byen.
  2. Leder du efter et mere moderigtigt look? At kombinere en sweater og nederdel i samme strik skaber en harmonisk og behagelig silhuet. Hvorfor ikke tilføje en mere struktureret jakke for kontrast?
  3. For et mere afslappet look, prøv en løstsiddende skjorte over nederdelen og et par loafers. Kombinationen af et blødt stof og et mere struktureret stykke tøj tilføjer nemt karakter til outfittet.

En tendens, ikke en forpligtelse

At se et bestemt stykke tøj overalt betyder ikke, at det absolut skal være i din garderobe. Mode er først og fremmest en måde at udtrykke din personlighed på og føle dig godt tilpas i dit tøj. Tilbage til skole behøver ikke nødvendigvis at betyde nederdele, uanset om det er til arbejde, skole eller bare hverdagsbrug. Bukser, jeans eller andre beklædningsgenstande, du elsker at have på, er helt acceptable. Der findes ikke sådan noget som et obligatorisk outfit, bare fordi du er kvinde.

Hvis du kan lide en lang striknederdel, så gør det: den har mange fordele, herunder komfort, varme og alsidighed. Hvis det ikke er din stil, så gå videre uden at have dårlig samvittighed. Det bedste beklædningsgenstand er altid den, hvor du føler dig mest som dig selv.

Den lange striktrøje er behagelig, alsidig og en fornøjelse at have på. Den er et attraktivt valg for dem, der søger tøj, der både er praktisk og stilfuldt. Ud over dens trendy appel tilbyder den lange striktrøje en anden fordel: dens form går let på tværs af årstider. Et tilsyneladende underspillet stykke tøj, men i stand til at tilføje ægte personlighed til en garderobe.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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