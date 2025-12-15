Search here...

Denne typisk franske modegestus, som alle kopierer i denne sæson

Modetrends
Fabienne Ba.
amin naderloei/Pexels

Den elegante knude af et tørklæde omkring hovedet eller halsen, et parisisk ritual fra tresserne, fængsler endnu engang street style og sociale medier og udstråler ubesværet et raffineret look. Internationale indholdsskabere udgiver adskillige tutorials, der hjælper med at mestre denne ikoniske detalje inden for fransk chic.

Bardot og Hermès-arven

Brigitte Bardot populariserede silketørklædet, der er bundet på hovedet, med dets legende frynser og drilske trutmund, mens Hermès har gjort det til et luksuriøst tilbehør siden 1937 med sine ikoniske tørklæder. Denne modegest indfanger essensen af fransk stil: yndefuld, tidløs og øjeblikkeligt genkendelig.

Smarte vintertilpasninger

I koldere vejr vikles tørklædet om halsen, hvor den ene ende falder ned over hovedet som en moderne hue, hvilket giver varme og elegance. Endnu en klassiker: det lille firkantede tørklæde, der er viklet flere gange og diskret knyttet, inspireret af 70'ernes neoborgerlige stil for et strejf af hverdagslig elegance.

Eksplosion på TikTok og streetstyle

Tutorials til det "franske tørklæde" florerer, fra sommer til hyggelig vinter, og demokratiserer denne knowhow blandt en generation, der er ivrig efter et poleret look. Fra catwalks til parisiske forbipasserende overskrider denne virale detalje aldre og grænser og bekræfter indflydelsen fra fransk mode.

Mere end blot et tilbehør har det franske knudede tørklæde etableret sig som et sandt stilsprog, subtilt og universelt. Det har overlevet årtier uden nogensinde at miste sin charme og beviser, at elegance ikke er et spørgsmål om flygtige trends, men om perfekte gestus. Denne ikoniske detalje er nem at tage til sig og uendeligt tilpasningsdygtig, og fortsætter med at fascinere verden og minder os om, at fransk chic ofte ligger i kunsten at "less is more" (mindre er mere).

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
