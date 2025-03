Cet accessoire des années 2000 fait son grand retour

Il évoque les vacances d’été, les peaux dorées par le soleil et les sandales ouvertes sur le bitume chaud. Longtemps considéré comme un souvenir des années 2000, le bijou de pied – qu’il s’agisse d’une bague d’orteil ou d’un bracelet de cheville – signe son grand retour dans les dressings de 2025. Et ce revival ne doit rien au hasard.

La revanche d’un accessoire jugé kitsch

Au début des années 2000, impossible de passer à côté : la bague d’orteil brillait sur les plages, tandis que le bracelet de cheville, en argent fin ou en perles colorées, ajoutait une touche bohème à nos tenues d’été. Puis, à mesure que la mode s’est tournée vers des lignes plus minimalistes et des accessoires discrets, ces bijoux ont disparu des radars – relégués au rang de reliques estivales un peu kitsch.

Comme souvent en mode, ce qui était « has been » hier redevient « must-have » aujourd’hui. En 2025, ces accessoires assument leur héritage Y2K tout en se réinventant.

Pourquoi ils reviennent maintenant ?

Plusieurs raisons expliquent ce retour en grâce. D’abord, la mode est en plein revival 2000s, une vague qui ne cesse de déferler depuis quelques saisons : pantalon cargo, micro-sacs, lunettes teintées… Les accessoires n’échappent pas à la règle.

Ensuite, les bijoux de pied répondent à une envie de liberté et d’expression corporelle. Ils subliment les pieds nus ou dénudés avec légèreté, apportent une touche personnelle à un look d’été ou de plage, et rappellent des esthétiques tantôt bohèmes, tantôt glamour.

Enfin, leur retour est aussi alimenté par les réseaux sociaux. Sur TikTok ou Instagram, on voit de plus en plus d’influenceuses afficher fièrement une bague d’orteil ou une chaîne de cheville dorée. La chanteuse Rihanna elle-même a récemment été aperçue avec un bijou de pied – une apparition brève, mais suffisante pour que la tendance reprenne.

Les nouvelles versions en 2025

Oubliez les modèles trop voyants : en 2025, le bijou de pied se fait raffiné et stylisé (bagues d’orteil fines, chaînes de cheville inspirées des bijoux indiens, des versions coquillage ou perles). Le bijou de pied s’invite aussi hors des vacances : il se porte désormais en ville, avec des sandales plates, des mules ou même des baskets.

Le retour des bijoux de pied n’est pas qu’une affaire de tendance : il réveille aussi une nostalgie joyeuse, celle des étés insouciants et des soirées pieds nus. En 2025, il retrouve sa place dans la garde-robe avec une maturité nouvelle, entre style assumé et clin d’œil au passé. Alors, si vous hésitiez à ressortir ce bracelet de cheville oublié au fond d’un tiroir, c’est peut-être le bon moment.