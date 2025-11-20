Qu’est-ce que le « Gorpcore », la tendance qui rend le look outdoor désirable ?

Fabienne Ba.
Le Gorpcore est une tendance mode née du monde de l’outdoor et qui rend le look aventurier en ville. Alliant fonctionnalité et style, ce courant séduit par son authenticité et sa capacité à fusionner vêtements techniques et esthétique urbaine.

Qu’est-ce que le Gorpcore ?

Le terme Gorpcore vient de l’acronyme « G.O.R.P. » signifiant « Good Ol’ Raisins and Peanuts », une expression familière désignant le snack des randonneurs. Initialement apparu dans les forêts du Colorado, ce style s’inspire des équipements de randonnée pratiques et techniques : vestes imperméables, polaires, pantalons cargo, chaussures de trail… Ces pièces, conçues pour résister à la nature, ont trouvé leur place dans les garde-robes urbaines, redéfinissant le confort avec un style décontracté et fonctionnel.

Pourquoi le Gorpcore séduit-il autant ?

Cette tendance séduit car elle coche toutes les cases : fonctionnalité, confort, esthétique assumée, durabilité. Le Gorpcore permet de s’habiller pour affronter à la fois la nature et la jungle urbaine, sans sacrifier son style. Possédant une forte dimension écologique, il répond aussi à la quête actuelle de modes de consommation plus responsables.

Les grandes marques et la diffusion du Gorpcore

Lors des Fashion Weeks 2025/26, de grandes maisons comme Emporio Armani, Sacai, Louis Vuitton ont présenté des collections intégrant des éléments Gorpcore : doudounes « camping style », parkas multipoches, sacs utilitaires. Parallèlement, des marques outdoor comme The North Face, Patagonia ou Arcteryx renforcent ce courant par leur approche durable et innovante. Des enseignes plus accessibles comme Uniqlo ou Decathlon démocratisent la tendance avec des pièces techniques à prix raisonnables.

 

Le Gorpcore illustre parfaitement une mode en pleine mutation, qui fait rimer aventures en plein air et vie citadine. Ce style outdoor chic invite à repenser l’habillement quotidien, en alliant technicité, authenticité et respect de l’environnement, pour un look à la fois pratique et désirable.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
