"Italiensk tuck": denne modegestus, der fuldstændig forvandler et outfit

Nogle gange er det de simpleste detaljer, der gør hele forskellen. Den italienske tuck er et bevis på dette: et lille stilistisk twist, set på catwalks, der øjeblikkeligt forvandler et outfit. Bag dens tilsyneladende nonchalance gemmer sig en ægte sans for stil.

En simpel gestus, men ikke så ubetydelig.

Den italienske tuck går ud på at stikke den nederste del af dine bukser en smule ned i din sok. Ja, sagt på den måde kan det lyde improviseret, endda tilfældigt. Og det er netop pointen. I modsætning til den "franske tuck", som leger med den øverste del af silhuetten ved at stikke en skjorte ned i bukserne, fokuserer den italienske tuck på den nederste del. Ideen er at skabe en subtil effekt, som om dit outfit magisk har sat sig selv sammen uden nogen særlig anstrengelse. Denne "taget på fersk gerning"-effekt er faktisk meget bevidst.

Kunsten med kontrolleret nonchalance

Charmen ved den italienske strømpebuks ligger i dens ufuldkommenhed. Symmetri er ikke målet; tværtimod. At stoppe kun det ene ben af dine bukser ned i sokken fungerer ofte bedre end at stoppe begge. Målet er at skabe en lille ubalance, et spontant look, der tilføjer karakter til dit outfit. Det er denne "næsten nonchalante" æstetik, der fanger øjet. Denne gestus legemliggør en vision om stil, hvor alt virker naturligt, flydende og uhindret. Det er en måde at sige, at din krop og dit tøj lever sammen problemfrit, uden rigiditet.

En trend der opstod på catwalks

Den italienske tuck skaber så meget opmærksomhed, delvist fordi den er blevet set på indflydelsesrige catwalks, især hos Bottega Veneta, Prada, Jil Sander og Celine. Disse kollektioner deler et fælles tema: at omfavne en vis grad af uperfekthed i tøjet. En let skæv krave, et bevidst uregelmæssigt snit ... og nu en kant gemt i en sok. Denne tilgang hylder en friere mode, hvor elegance ikke længere defineres af streng perfektion, men af en form for autenticitet.

Sådan adopterer du den italienske tuck

For at udføre dette træk uden at det ser anstrengt ud, kan et par tips gøre hele forskellen.

Vælg bukser med lige ben eller en let løstsiddende pasform. En for tætsiddende model vil skabe et stift look, hvorimod den italienske tuck netop er afhængig af flydende fit.

Når det kommer til sokker, så vælg synlige, men diskrete modeller: en fin strik, en neutral farve, der komplementerer dit outfit uden at overdøve det. Ideen er ikke at trække al opmærksomheden til dine ankler, men at tilføje et diskret touch.

Endelig, stræb ikke efter perfektion. Hvis du føler, at du har overtænkt bevægelsen, afviger du sandsynligvis fra den tilsigtede effekt.

Italiensk tuck vs. fransk tuck

Selvom de deler en fælles filosofi, fortæller disse to stilarter ikke helt den samme historie. Den "franske tuck", populariseret af Tan France, strukturerer silhuetten i taljen. Den fremhæver overkroppens proportioner, samtidig med at den opretholder en afslappet følelse. Den italienske tuck leger derimod med bukselængden og trækker subtilt øjet nedad. Den omformer silhuetten anderledes og tilføjer et strejf af originalitet, hvor det mindst forventes.

@sophiemoulds Jeg prøver den italienske ærmeindlæg, men det er på min måde, da denne skjorte ikke behøver den ekstra fold eller knap - en mere afslappet stemning 💙 outfit-links i min bio x ♬ Én ting - Lola Young

I sidste ende minder den italienske tuck os om én essentiel ting: stil afhænger ikke af en perfekt krop eller rigide regler. Den er indbygget i detaljerne, i bevægelserne og i den måde, du vælger at bære dit tøj på.