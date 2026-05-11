Badedragter: Dette retroprint kan blive sommerens store favorit i 2026

Margaux L.
Hver sommer bringer sin andel af badetøjstrends, men nogle formår at holde fast i mere end forventet. Til sommeren 2026 ser et retroprint allerede ud til at tage føringen i kollektionerne: polkaprikket mønster . Det er fremhævet på bikinier, badedragter og strandtøj, og det gør et bemærkelsesværdigt comeback og kan meget vel blive sæsonens must-have.

Ærter dukker op overalt på strandene

Bare tag et kig på de nye sommerkollektioner for at se selv: Prikker er absolut overalt. Små, XXL, monokrome eller ultrafarvede, de pryder alt fra retro trekantsbikinier til mere sofistikerede badedragter.

Mønsteret ses også på lette strandkjoler, matchende nederdele og outfits ved poolen. Resultatet: det er umuligt at overse dette print med sin vintage-charme, som øjeblikkeligt tilføjer et solrigt og elegant touch til et sommerlook. Polkaprikker, der længe har været betragtet som en retrodetalje forbeholdt pin-up-stilarter, beviser nu deres status som et tidløst modeskikkelse.

Retrofrisurer er fortsat populære

Populariteten af polkaprikker ledsages af en reel genopblussen af vintage-inspirerede stilarter. Blandt de modeller, der forventes at være populære i sommeren 2026, er den retro trekantsbikini, den ultra-chikke badedragt, den klassiske bandeau-bikini og balconette-bikinien inspireret af de glamourøse silhuetter fra de seneste årtier.

Højtaljede trusser og de meget 80'er-inspirerede snit er også på vej tilbage. Disse styles prioriterer både komfort og stil og smigrer alle kropstyper uden at forsøge at gøre dem ensartede. Ideen er ikke længere at skjule din krop eller tilpasse dig en enkelt æstetik, men snarere at finde items, hvor du føler dig godt tilpas, har det frit med at bevæge dig og er helt dig selv.

Hvorfor er dette tryk så populært?

Polkaprikker har en betydelig modefordel: de kan nemt ændre looket afhængigt af, hvordan du bærer dem. I små sorte og hvide polkaprikker fremkalder de straks en chik, retro stil. I et farverigt eller overdimensioneret format bliver de sjovere, mere afslappede og næsten grafiske.

Det er også et mønster, der er nemt at mikse og matche med sommerens basistøj. En kort kjole med polkaprikker kan skabe en chik silhuet på få sekunder, mens bermudashorts med print kombineret med en simpel hvid tanktop giver et mere afslappet og ubesværet look. Denne alsidighed forklarer utvivlsomt, hvorfor det går på tværs af sæsoner uden nogensinde helt at forsvinde.

En trend designet til alle kropstyper

Det, der også er tiltalende ved denne retro-trend, er dens inkluderende og kropspositive tilgang. Kollektionerne fokuserer nu på en række forskellige former, mere forskellige størrelser og designs, der er skabt til at fremhæve alle kropstyper. Badedragter, højtaljede bikinier, minimalistiske bandeau-toppe eller trekantsbikinier: der er ikke længere kun én måde at bære badetøj på.

Og endelig kan dette være den virkelige trend i sommeren 2026: at vælge stykker tøj, som du virkelig kan lide, hvor du føler dig komfortabel, stilfuld og helt hjemme i solen.

Jeg er en person med varierede interesser, der skriver om forskellige emner og brænder for indretning, mode og tv-serier. Min kærlighed til at skrive driver mig til at udforske forskellige områder, hvad enten det drejer sig om at dele personlige refleksioner, tilbyde stilråd eller dele anmeldelser af mine yndlingsprogrammer.
Elefanthuer, heldækkende masker: hvorfor kan kvindelige berømtheder lide at skjule deres ansigter?

