Den synlige bh gør et stort comeback blandt 2026-trends.

Den gemmer sig ikke længere: I 2026 træder bh'en frem fra skyggerne og indtager en central plads i de mest trendy looks. Længe betragtet som et intimt beklædningsgenstand, der skulle skjules, er den nu ved at blive et sandt stilstatement. Denne udvikling hylder personligt udtryk og friheden til at skabe et outfit, der afspejler din individualitet.

Når bh'en bliver et modeelement i sig selv

Glem ideen om et simpelt, praktisk undertøj: bh'en hævder sig nu som et stykke tøj, der vælges og vises frem. Den er blevet omtalt i adskillige modehuses forår/sommer 2026-kollektioner og finder vej til elegante, moderne og karakterfulde silhuetter. Båret som en lille top, kombineret med et elegant jakkesæt eller afsløret under en struktureret jakke, gennemgår den en fuldstændig transformation. Denne transformation er ikke kun æstetisk: den afspejler en ny måde at tænke på tøj.

En gensyn med 80'erne og 90'erne

Denne trend er ikke helt ny. Allerede i 1980'erne havde nogle designere valgt at tage dette beklædningsgenstand ud af lingeriverdenen og placere den i midten af silhuetten. I 1990'erne fortsatte bevægelsen, før den gradvist forsvandt fra syne. I 2026 gør den comeback med en anderledes tilgang. Den synlige bh repræsenterer en naturlig, uhæmmet og selvsikker attitude. Det bliver en anden måde at personliggøre sin stil på uden at skulle følge nogen strenge regler.

Tre nemme måder at implementere det med stil

Hvis du kan lide denne trend, er der flere muligheder, der gør det nemt at integrere den i din garderobe.

Den første mulighed er at bruge en bh under en oversized blazer. Denne kombination skaber en flot kontrast mellem et tætsiddende stykke og et løsere snit, hvilket giver et look, der både er elegant og selvsikkert. En anden mulighed: lag-på-lag. En let åben skjorte, en tynd vest eller en jakke, der bæres naturligt, kan afsløre en flot strop eller en blondedetalje, samtidig med at det bevarer et diskret look. For et mere afslappet look kan en bomuldsbralette kombineres med lavtaljede bukser, jeans eller en flagrende nederdel. Det er et behageligt valg, der prioriterer velvære, samtidig med at det bevarer et stilfuldt præg.

En trend, der hylder alle måder at klæde sig på

Ud over modetrenden illustrerer den synlige bh en bredere udvikling: en garderobe, hvor hvert stykke tøj kan finde sin plads efter dine ønsker. Det, der engang var skjult, bliver synligt, ikke for at tiltrække opmærksomhed for enhver pris, men simpelthen fordi dresscodes udvikler sig.

Du er selvfølgelig ikke forpligtet til at følge denne trend, hvis den ikke passer til din stil eller dine præferencer. Mode er frem for alt et rum med frihed: alle bør kunne vælge det tøj, de føler sig godt tilpas i. Og hvis du ikke kan lide et look, betyder det ikke, at du ikke kan respektere andres valg. Mangfoldigheden af stilarter er netop det, der gør mode så rig.