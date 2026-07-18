Denne trenchcoat-stil er klar til at blive efterårets vigtigste stykke mode 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : lookstudio / Design by Magnific

Hvis der er én frakke, der aldrig helt forlader vores garderobe, så er det trenchcoaten. Til efteråret 2026 genopfinder den sig selv med et mere "rock"-look. I denne sæson er der især én version, der tiltrækker al opmærksomheden og lover at blive det nye must-have.

Trenchcoaten får en makeover

Trenchcoaten, der længe har været forbundet med den berømte beige gabardin, kan nu prale af en finish, der fuldstændig forvandler dens look: læder. Med sit glatte, strukturerede udseende tilføjer den øjeblikkeligt karakter til et outfit, samtidig med at den bevarer den tidløse elegance fra dette ikoniske stykke. Den er mere omsluttende end en klassisk model og er perfekt til kølige efterårsdage. Båret over en grov strik eller en hyggelig sweater kombinerer den ubesværet komfort og stil.

@dianaaaavel nisser og en lædertrench ja tak

♬ Er hun mærkelig - Pixies

Hårklipninger for enhver smag

Det er umuligt at gå glip af: Efterårs-/vintermodeshowene har i vid udstrækning bekræftet tilbagekomsten af trenchcoaten med lædereffekt. Dens succes ligger også i dens mangfoldighed. Kan du lide klassiske silhuetter? Lange modeller med bælte er fortsat et sikkert bud. Foretrækker du et mere afslappet look? Overdimensionerede versioner med let sænkede skuldre tilbyder en moderne og let at have på. De sidste detaljer gør også hele forskellen: definerede bælter, overdimensionerede kraver, skinnende eller matte teksturer… Der findes utallige variationer, så du kan finde den, der matcher din personlighed.

Hvordan adopterer man dette trendy stykke?

Trenchcoaten i imiteret læder passer godt til en bred vifte af outfits. Båret åben over jeans med lige ben og en striktrøje, tilføjer den et sofistikeret touch til et hverdagslook. Knappet op og med bælte over en flagrende kjole eller bukser med vide ben, skaber den en elegant og struktureret silhuet. Hvad angår farver, er tidløse nuancer som sort, chokolade eller karamel stadig sikre valg, mens dybgrønne eller rødbrune farver giver et mere originalt touch.

Det rigtige valg: vælg kunstlæder

Selvom læderlooket uden tvivl er den store trend for efteråret 2026, er der ingen forpligtelse til at vælge animalsk læder. I dag tilbyder mange mærker særligt succesfulde alternativer til kunstlæder, der giver den samme visuelle effekt, men er mere overkommelige.

Det er også et valg, der er mere i tråd med de udviklende modetrends. Læder, der er udvundet af dyremisbrug, kommer fra huden fra slagtede dyr. I 2026, med adskillige og stadigt mere højkvalitets alternativer tilgængelige, giver valget af kunstlæder dig mulighed for fuldt ud at omfavne denne trend uden at støtte brugen af animalske produkter.

Et stykke designet til at holde

Ud over sin succes i denne sæson har trenchcoaten med lædereffekt en anden fordel: den er ikke begrænset til kun ét efterår. Den ses i både efterårs-/vinter- og forårs-/sommerkollektioner og har etableret sig som et varigt stykke tøj, der er i stand til at overskride trends og genopfinde sig selv sæson efter sæson.

Både tidløs og resolut moderne bekræfter trenchcoaten med læderlook, at en ægte klassiker stadig kan overraske. Ideelt set bør du vælge en version i imiteret læder for at kombinere stil, modernitet og en mere dyrevenlig tilgang.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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