Sandaler: hvorfor er de stadig så misbilligede på mænds fødder?

Om sommeren kæmper sandaler om pladsen på asfalt- og brostensgaderne, der er fejet af sand. Alligevel er disse åbne sko, der tillader fødderne at ånde, stadig sjældne blandt mænd, der forbliver tro mod deres standhaftige sneakers. Sandaler, der er et stilikon for kvinder, er en modedræber, endda en uacceptabel fejltagelse, for mænd. Hvorfor en sådan forskelsbehandling?

Herresandalen, den uelskede sko

I dag bærer kvinder slips i stedet for juvelbesatte halskæder og bytter wrap-kjoler ud med smokinger med skulderpuder, der er værdige til en forretningsmands garderobe. Mænd erstatter på deres side deres formelle dokumentmapper med mere sofistikerede tasker og tøver ikke med at vise deres mavemuskler gennem cropped toppe. Køn forsvinder fra garderober og giver plads til selvudfoldelse og personlighed. Nogle modeartikler modsætter sig dog denne kamp for en unisex-stil. Sandaler er for eksempel fortsat et "feminint privilegium".

Midt på sommeren holder mændene deres sneakers godt fast på fødderne og foretrækker at svede med hvert skridt frem for at fuldende deres lette outfit med et par simple sandaler. Deres tæer, der er presset sammen under læderets stivhed og berøvet både lys og luft, lider dagligt tortur. Denne type fodtøj, der giver en mulighed for at mærke havbrisen og giver illusionen af slet ikke at have noget på, er ikke universelt populært blandt mænd.

Sandaler præsenteres som et stilelement, et manglende element i kvinders mode, og de forårsager ubehag, når de forlader velplejede fødder. De anses for umoderne for mænd og er fællesnævneren for gråhårede turister og hawaiiskjorte-entusiaster. Det er i hvert fald den mest udbredte mentale association. Hvis mænd er afvisende over for sandaler, er det ikke af beskedenhed eller på grund af deres fødders hårdhudede eller behårede udseende. Det er mere et spørgsmål om image.

En diskret afspejling af sociale normer

Historisk set har sandaler været det modsatte af loafers, brogues af høj kvalitet og polerede oxfords. De repræsenterer den afslappede ånd af ferier, solbadningsdage og spadsereture med en knappet skjorte eller en solbrun farve i fuld skue. Mens romerske krigere stolt bærer sandaler på marmorstatuer, da de var en integreret del af deres uniform, forbindes denne type fodtøj nu ofte med middelmådighed eller endda økonomiske vanskeligheder.

"Sandaler forbindes med populærkultur i den kollektive forestillingsevne; de er synonyme med campingture snarere end Cannes," forklarer Alain Quemin, professor i sociologi ved Instituttet for Europæiske Studier, til HuffPost . At bære sandaler i byen ville derfor være ensbetydende med at forråde dette gyldne ry og fortælle verden: "Jeg er flad." Og hverken kvælende vejr eller designermærker ville give nogen undskyldning. Tolerancetærsklen anses for at være nul. For mænd har stil længe været en social præstation, en mulighed for at hævde deres professionelle status. Og sandaler synes næppe at være kompatible med en tætsiddende blazer og plisserede bukser. Derfor denne kollektive aversion mod dette ellers lovende par sko.

Faktisk er sandaler forbudt for mænd i nogle virksomheder, fordi de anses for at være "for afslappede". Omvendt er denne type fodtøj, der afslører huden og giver et glimt ind i et ofte fantaseret område, ikke noget problem for kvinder. "Kvinders fødder er lettere blottede, selv i et formelt miljø som arbejdspladsen," fortsætter eksperten.

En frygt for latterliggørelse i baggrunden

Kvinder har en sandalstil til enhver lejlighed: wedges, guldspænder eller let forhøjede hæle. Disse sko fuldender harmonien i et look eller forstærker elegansen i et outfit. De ser dem som et "sidste touch", mens mænd ser dem som en "byrde for deres fødder" eller endda et forsøg på "selvabotage". De føler en følelse af skam blot ved at se en af deres kolleger slentre rundt i gladiatorsandaler. Hvis de nægter sig selv denne sommerfornøjelse, er det fordi de frygter at blive set som en "boomer", en turist uden sans for stil eller en sommerlejrvejleder.

Disse sko er snakkesalige og synes lydløst at sige: "Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klæde mig" eller "Jeg har ingen smag." Som sociologen forklarer, er herresandaler fulde af klichéer. De har næsten en karikeret kvalitet og bærer en nedsættende klang. Mange inkluderer dem i startpakken for den tyske turist, der bærer sine sandaler med ekstra sokker for at holde grus ude. Og mænd, selvom de er mere modtagelige for selvironik, er bekymrede for deres udseende og ønsker ikke at se forældede ud.

En sko, der forsøger at finde vej ind i herremode

Mens sandaler kæmper for at finde vej ind i mændenes garderober, hvor de bliver brune op til anklerne for at bevare en form for værdighed i samfundet, trodser nogle mænd forventningerne og udfordrer forudfattede meninger. Faktisk er det næsten blevet en kollektiv bevægelse at gøre det, der engang blev latterliggjort, attraktivt. Lavtaljede jeans, der afslører undertøj, plateausneakers, neontoppe og mikroshorts nyder deres øjeblik i solen efter at have været udsat for den værst tænkelige kritik. Disse varer, der engang blev fordømt og beskyldt for at ødelægge ens figur, flyver nu af hylderne.

Sandaler oplever også en genopblussen i popularitet inden for herremode. De bæres af byboere, der bærer sweatere om halsen og har en sofistikeret garderobe, men med en perfekt udført nonchalance er de endda kendetegnende for "seje fyre".

Måske lider herresandaler i sidste ende af det samme fænomen som mange andre genstande før dem: de blev latterliggjort indtil den dag, de blev eftertragtede. Løbesko båret i byen, herretasker og baggy bukser har alle lidt den samme skæbne.