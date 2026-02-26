Som 49-årig vakte Alicia Silverstone furore i en skulptureret kjole.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Alicia Silverstone lyste op på den røde løber ved Critics Choice Awards i en Stella McCartney-kjole. Stjernen fra "Clueless" og filmen "Bugonia" delte sit look på Instagram, hvor hendes fans var betaget af hendes elegance.

En ultra-tæt perlekjole

Alicia Silverstone iførte sig en iriserende perlekreation til Critics Choice Awards med en stropløs halsudskæring, en tætsiddende overdel og overdådig drapering, der flød ud i en fejende maxinederdel. Kjolen, der er udsmykket med glitrende pailletter, fremhævede hendes figur, suppleret af dinglende øreringe og diamantringe.

Bølget hår og lyserød makeup

Hendes solkyssede blonde hår faldt i bølger med en sideskilning, et millennial-nik, der appellerede selv til Generation Z. Hendes rosenrøde makeup – perlemorsfarvet øjenskygge, flagrende vipper, solbrun hud, pudrede kinder og ferskenfarvede læber – fuldendte dette sofistikerede og strålende look.

Fans i ekstase på Instagram

Looket, der blev delt af hendes stylister Wayman Bannerman og Micah McDonald på Instagram, og derefter af Alicia selv, udløste en byge af kommentarer: "100% perfekt!" , "Guddommeligt tidløs" og "Smuk og fantastisk!" Fans roser dette udseende, der hylder "Bugonia", nomineret til Bedste Film, Bedste Skuespillerinde og Bedste Bearbejdede Manuskript.

Denne kraftfulde tilbagevenden til den røde løber bekræfter Alicia Silverstone som et modeikon, der kombinerer dristighed og naturlig ynde.