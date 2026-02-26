Search here...

Som 49-årig vakte Alicia Silverstone furore i en skulptureret kjole.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

Den amerikanske skuespillerinde og producer Alicia Silverstone lyste op på den røde løber ved Critics Choice Awards i en Stella McCartney-kjole. Stjernen fra "Clueless" og filmen "Bugonia" delte sit look på Instagram, hvor hendes fans var betaget af hendes elegance.

En ultra-tæt perlekjole

Alicia Silverstone iførte sig en iriserende perlekreation til Critics Choice Awards med en stropløs halsudskæring, en tætsiddende overdel og overdådig drapering, der flød ud i en fejende maxinederdel. Kjolen, der er udsmykket med glitrende pailletter, fremhævede hendes figur, suppleret af dinglende øreringe og diamantringe.

Bølget hår og lyserød makeup

Hendes solkyssede blonde hår faldt i bølger med en sideskilning, et millennial-nik, der appellerede selv til Generation Z. Hendes rosenrøde makeup – perlemorsfarvet øjenskygge, flagrende vipper, solbrun hud, pudrede kinder og ferskenfarvede læber – fuldendte dette sofistikerede og strålende look.

Fans i ekstase på Instagram

Looket, der blev delt af hendes stylister Wayman Bannerman og Micah McDonald på Instagram, og derefter af Alicia selv, udløste en byge af kommentarer: "100% perfekt!" , "Guddommeligt tidløs" og "Smuk og fantastisk!" Fans roser dette udseende, der hylder "Bugonia", nomineret til Bedste Film, Bedste Skuespillerinde og Bedste Bearbejdede Manuskript.

Denne kraftfulde tilbagevenden til den røde løber bekræfter Alicia Silverstone som et modeikon, der kombinerer dristighed og naturlig ynde.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Camila Cabello fanger opmærksomheden i Miami med sin blomstrede kjole
Article suivant
Jessica Alba og hendes datter genforenet på den røde løber: en sjælden og bemærkelsesværdig optræden.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jessica Alba og hendes datter genforenet på den røde løber: en sjælden og bemærkelsesværdig optræden.

Det var flere måneder siden, de havde været set sammen i rampelyset. Den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter...

Camila Cabello fanger opmærksomheden i Miami med sin blomstrede kjole

Camila Cabello vakte for nylig furore med en række feriebilleder i en sort blomstret kjole, der satte sociale...

"Hun lyser stadionet op": Denne cheerleaders skønhed er betagende

Tidligere Lakers cheerleader (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, er blevet en del af Miami Dolphins og lyser nu...

Denne skuespiller, der blev anset for at være "for fed" til rollen, ændrede radikalt sin fysik

Den sydkoreanske skuespiller, sanger og danser Park Jihoon, der blev berømt i dramaet "Weak Hero", skabte furore på...

Bella Hadid fortæller åbent om sin kamp mod borreliose

Bella Hadid, der længe har været fast inventar på catwalks og i modekampagner, måtte brat stoppe sin karriere...

I et "prinsesse"-look fejrer Olivia Rodrigo sin 23-års fødselsdag

Olivia Rodrigo gav alt i kast med sin 23-års fødselsdag. Den amerikanske sangerinde, sangskriver, musiker og skuespillerinde, kendt...

© 2025 The Body Optimist