Denne skuespillerinde, der anses for at være "for gammel" til at være tiltalende, reagerer på kritikken

Den amerikanske komiker, skuespillerinde, manuskriptforfatter og producer Kathy Griffin afviser reduktive etiketter og aldersrelateret fordømmelse. Som 65-årig omfavner hun fuldt ud udtrykket "cougar", der anvendes om hende, og gør det endda til en styrke, samtidig med at hun fordømmer sexistiske bemærkninger om udseendet af såkaldte modne kvinder.

"Jeg kan ikke lade sådan en smuk krop gå til spilde."

I et nyligt interview med The Cut, et datterselskab af New York Magazine, gav hun et skarpt og jublende svar til sine kritikere. Med sin karakteristiske humor udtalte Kathy Griffin denne nu virale replik: "Jeg bliver kaldt en cougar hele tiden, hvad så? Hvad vil du have, jeg skal gøre ved det? Jeg kan ikke lade en så god krop gå til spilde!" Kathy Griffin spillede langt fra offerrollen, men forvandlede hånen til en erklæring om selvkærlighed. Hun fejrede sin femininitet og sin krop og nægtede at rette sig efter forventningerne om, at kvinder over 50 skulle blive usynlige eller gemme sig væk.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Cut (@thecut)

Paradokset ved det mandlige blik på modne kvinder

Kathy Griffin fremhæver en åbenlys inkonsekvens: mænd kommenterer konstant kvinders udseende, deres alder, deres formodede "udløbsdato" og vurderer, om de "ældes godt eller dårligt". Alligevel beskriver de samme stemmer kvinder på 40 år og derover med misundelige ord. Denne ambivalente diskurs afspejler en form for generationssexisme, hvor såkaldte modne kvinder samtidig devalueres og overvurderes, aldrig blot accepteres for dem, de er.

Mod "gamle piger"-sexisme og aldersdiskrimination

Den amerikanske komiker, skuespillerinde, manuskriptforfatter og producer fremhæver det, der almindeligvis kaldes "sexisme blandt ældre kvinder": Fra fyrrerne og fremefter står kvinder over for stigende diskrimination og stigmatisering. I Frankrig har journalisten Laure Adler og i USA skuespillerinden Jamie Lee Curtis også fordømt dette system, der henviser kvinder til marginalerne, så snart de bliver ældre. Kathy Griffin afviser denne logik og gør krav på en legitim plads i den offentlige sfære uden at skulle retfærdiggøre sig selv.

En reaktion på bodyshaming på sociale medier

Hendes intervention er en del af en bredere kamp mod bodyshaming. På internettet kommenterer anonyme brugere og influencers ubarmhjertigt kvinders udseende i offentlighedens søgelys, uanset om det er deres vægt, alder eller stil. Kathy Griffin vender denne vold mod dem: Ved fuldt ud at acceptere sin figur og alder minder hun os om, at ingen har ret til at dømme en anden persons krop.

Selvkærlighed som en modstandshandling

Som 65-årig har Kathy Griffin forvandlet selvkærlighed til et politisk våben. At hævde retten til at være "smuk" bliver en hævdelse af suverænitet: hendes krop tilhører hende, hun bestemmer, hvad hun gør med den, og hvordan hun præsenterer sig selv. Denne holdning giver særligt stærk genlyd i en tid, hvor skønhedsstandarder langsomt udvikler sig, og hvor såkaldte modne kvinder begynder at hævde deres legitimitet i lyset af ofte nedladende holdninger.

Kathy Griffins sarte humor skjuler således en dybsindig refleksion over kvindens vilkår. Ved at grine af de etiketter, der er knyttet til hende, afvæbner hun dem og pålægger sig sin vision: en fri, selvsikker kvinde, der nægter at blive sat i bås. Hendes kampråb kan opsummeres som: vær dig selv, i alle aldre, på trods af alle odds for sexisme.