Bella Hadid fortæller åbent om sin kamp mod borreliose

Bella Hadid, der længe har været fast inventar på catwalks og i modekampagner, måtte brat stoppe sin karriere på grund af Lyme-sygdom, der blev diagnosticeret i teenageårene. Den 29-årige amerikanske model, der stadig er ved at komme sig efter intensiv behandling i 2023, fortæller nu, hvordan denne tvungne pause fik hende til at føle sig "engangsbrugbar" i en branche, hvor alting bevæger sig hurtigt, og ansigter udskiftes på et øjeblik.

En tvungen pause, der får hende til at føle sig "engangsbrugbar"

I et interview med sin søster Gigi forklarer Bella, at hun måtte afslå næsten alle kontrakter i næsten et år, mens hun var under intensiv behandling for Lyme-sygdom. Hun betror, at hun var overvældet af følelser og følte sig "erstattelig", så snart hun ikke længere var til rådighed for arbejdet.

Denne pause tvang hende til at sætte spørgsmålstegn ved en dybtliggende overbevisning: I lang tid troede hun, at hun ikke havde ret til at sige nej til et job, at hendes værdi afhang af antallet af kampagner og modeshows, hun accepterede. I dag hævder hun det modsatte: at hendes "værdi ikke har noget at gøre med job", og at hun kan vælge projekter, der er i overensstemmelse med hendes værdier og de mennesker, hun "elsker, stoler på og respekterer".

At gentænke sin karriere og sætte grænser

Bella Hadid forklarer, at den måde, hun arbejdede på "i årevis, ikke var bæredygtig", og nævner endda Covid-perioden, hvor hun knap nok satte farten ned. Hun understreger nu behovet for at have et "rigtigt liv" uden for modebranchen, især i Texas, med sine heste og hund – en balance, der gør hendes arbejde mere tilfredsstillende.

Hun hylder også Gigi, som viste hende vigtigheden af professionelle og personlige grænser. For Bella er det at forsvare sine egne behov, såvel som sine kæres og kollegers, en del af den positive energi, hun ønsker at genopdage på settet og under fotoshoots. Denne nye filosofi giver hende mulighed for at vende tilbage til branchen med mere perspektiv, uden at ofre sit helbred.

Fra lidelse til skabelse: en ny udfordring for en skuespillerinde

Denne indre transformation blev ledsaget af et kunstnerisk skift: Bella fik en rolle i "The Beauty", Ryan Murphys nye serie. Showrunneren skubbede hende ud af sin komfortzone, især ved at tilbyde hende en karakter langt fra det polerede billede af den perfekte model, noget hun selv opmuntrede ved at bede ham om at få hende til at fremstå mere "træt" og uperfekt på skærmen.

Hun forklarer, at hun kanaliserede noget af sin fysiske og mentale smerte ind i rollen og kanaliserede års lidelse relateret til Lyme-sygdommen ind i sit skuespil. For hende er det dybt "tilfredsstillende" at transformere denne prøvelse til kunst, ligesom en måde at genvinde kontrollen over en historie, der længe har undgået hende.

Ved at fortælle om sin kamp mod Lyme-sygdommen og sin følelse af at være "engangsbrugbar", da hun ikke længere kunne arbejde, bryder Bella Hadid tavsheden omkring modellernes sårbarhed. Hendes valg om at lytte til sin krop, at sige nej, at fokusere på de mennesker, hun elsker, og at transformere smerte til kreativitet markerer et vendepunkt: for en kvinde, der ikke længere definerer sig selv udelukkende ud fra sit erhverv, men ud fra sin modstandsdygtighed, sine begrænsninger og sin evne til at genopfinde sig selv.