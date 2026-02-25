Denne skuespiller, der blev anset for at være "for fed" til rollen, ændrede radikalt sin fysik

Den sydkoreanske skuespiller, sanger og danser Park Jihoon, der blev berømt i dramaet "Weak Hero", skabte furore på pressekonferencen for filmen "The Man Who Lives With The King". Instruktør Jang Hang Jun indrømmede at have tøvet under deres første møde, da han fandt Jihoon "for kraftig til at spille en ung, afsat konge med en afmagret fysik præget af eksil".

Et overbevisende udseende trods tvivlen

Jang Hang Jun opdagede Park Jihoon takket være "Weak Hero", hvor hans skildring af en tilsyneladende skrøbelig, men inderst inde stærk hovedperson straks mindede om Kong Danjong, en historisk figur fra Joseon-dynastiet. Under auditionen udgjorde skuespillerens fysik - "runder end nødvendigt" - dog et problem: rollen krævede en "tynd og slidt" figur, forklarer den sydkoreanske instruktør og manuskriptforfatter Jang Hang Jun.

Trods disse forbehold vandt Park Jihoons karisma og rå talent. "Hans blik og følelsesmæssige dybde var perfekt," forklarede Jang Hang Jun, der så denne beslutsomhed som et tegn på professionalisme.

Et drastisk vægttab påstået

Park Jihoon tøvede ikke med at gennemgå en komplet transformation: på omkring to en halv måned tabte han 15 kilo og opnåede dermed "teenagekongens skrøbelige og plagede udseende". Denne bedrift imponerede hele holdet, og instruktøren roste denne "dedikation, der styrker min tillid til ham som skuespiller". Fans, der til tider er bekymrede for hans helbred, bifalder overvældende dette personlige valg. "Det vigtige er, at det var hans beslutning," siger de og beundrer hans disciplin til en så fysisk og følelsesmæssigt krævende rolle.

Dette illustrerer, hvor langt skuespillere nogle gange er villige til at gå, til at skubbe grænser, til fuldt ud at legemliggøre en rolle. Så længe denne forpligtelse ikke kompromitterer deres mentale og fysiske helbred, er det fint. Det er dog vigtigt at forblive årvågen: at fortabe sig i en rolle eller gennemgå en ekstrem forandring kan have varige konsekvenser. Passion og professionalisme skal altid afbalanceres med forsigtighed.

En total forpligtelse til kunsten

Denne transformation er en del af en koreansk tradition, hvor skuespillere ofte presser deres fysiske grænser for autenticitetens skyld – tænk på tilfælde som den sydkoreanske skuespiller og animator Song Joong-ki i "Space Sweepers". For Park Jihoon er det et vigtigt skridt mod anerkendelse i filmverdenen efter hans tv-succeser.

Dette illustrerer, hvor langt nogle skuespillere er villige til at gå, nogle gange til det punkt, hvor det overrasker eller endda foruroliger, for fuldt ud at leve op til en rolle. Deres engagement er beundringsværdigt, men det tjener også som en påmindelse om behovet for at sætte grænser: at transformere sig selv til kunsten er prisværdigt, så længe det ikke går på kompromis med den fysiske eller mentale sundhed.

Fra "for stor" til "perfekt legemliggørelse" af Kong Danjong beviser Park Jihoon, at talent og beslutsomhed sejrer over førstehåndsindtryk. Vi må vente og se "Manden der bor med kongen" for at bedømme det endelige resultat.