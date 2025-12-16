"Godt gået med at vise det!": Angelina Jolie viser sine mastektomi-ar frem

Angelina Jolie har aldrig været bange for at kombinere sårbarhed og aktivisme. Tolv år efter at have afsløret sin forebyggende dobbeltmastektomi for verden, skaber den amerikanske skuespillerinde og aktivist igen overskrifterne, da hun optræder på forsiden af det første nummer af Time France. I dette billede af beskedenhed og mod viser hun arrene efter sin operation. En stærk gestus, der bekræfter hendes rolle som en ikonisk figur i kampen mod kræft.

Et omslag, der symboliserer mod og empati

Til lanceringen af sin franske udgave valgte Time Magazine et symbol: en kvinde, der forvandlede frygt til et budskab om forebyggelse. På fotos af Nathaniel Goldberg afslører Angelina Jolie mærkerne efter sin dobbelte mastektomi, uden dramatisk stadieinddeling, blot med tilbageholdenhed.

I Time France betror skuespillerinden sig: "Jeg deler disse ar med mange kvinder, jeg elsker." Med denne kraftfulde udtalelse minder hun os om, at disse mærker ikke er stigmaer, men symboler på overlevelse og søsterskab. Ved at vise, hvad så mange andre skjuler, frigør hun ytringsfriheden, bryder tabuer og giver kvinders mod håndgribelig form.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af TIME (@timefrance)

"Angelina-chokket": en indvirkning på folkesundheden

Da Angelina Jolie i 2013 annoncerede, at hun havde gennemgået en forebyggende dobbeltmastektomi, reagerede verden. Som bærer af BRCA1-genet havde hun truffet den radikale beslutning om at handle, før sygdommen udviklede sig. Hendes gennemsigtige og veldokumenterede vidneudsagn udløste det, der blev kendt som "Angelina-effekten": en betydelig stigning i screeninger for bryst- og æggestokkræft i mange lande.

Ved i dag at synliggøre virkningerne af operationen på sin krop, fortsætter hun sin kamp og forvandler sine ar til værktøjer til sundhedsuddannelse og forebyggelse. Mere end en stjerne bliver hun en budbringer af solidaritet og lige adgang til sundhedspleje og taler for, at medicin ikke bør være en luksus forbeholdt nogle få udvalgte.

En engageret skuespillerinde, en stærk kvinde

Ud over sit Hollywood-image etablerer Angelina Jolie sig endnu engang som en stemme, der betyder noget. Hendes humanitære engagement, hendes åbenhjertighed og hendes ønske om at tale om kvinders kroppe på andre måder end gennem linsen af fysisk skønhed adskiller hende i en branche, der ofte er besat af perfektion. Ved at posere uden kunstgreb redefinerer hun modets konturer: modet til at acceptere virkeligheden, at elske livet på trods af modgang og at dele den styrke med andre.

Ved at vælge at vise sine ar gør Angelina Jolie langt mere end blot at tage et fotografi: hun giver hende en lektie i menneskelighed. Gennem denne gestus demonstrerer hun, at skønhed ikke ligger i fraværet af mærker, men i evnen til at leve og elske med dem. "Bravo for at vise det!" - for i hvert ar ligger bevis på en vundet kamp og et liv, der går videre.