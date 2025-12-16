Kritiseret for sin "for korte" nederdel afslører denne tidligere Miss Universe årsagen

Search here...

Iris Mittenaere, tidligere Miss Universe, skabte kontrovers ved en glamourøs fest i Venedig i midten af december 2025: Hendes nederdel, der blev anset for at være "for kort", udløste en bølge af hård kritik online. Med åbenhjertighed og selvironik forklarede hun i en Instagram-story den uheldige tekniske fejl, der gjorde hende til et let mål for forhastede kommentarer.

Kontrovers omkring et sort blondeoutfit

Iris Mittenaere, der var til stede for at fejre udgivelsen af sæson 5 af serien "Emily in Paris", bar en sort kjole, kombineret med strømpebukser med blondeeffekt og en kort sort jakke, åben foran, hvilket afslørede et glimt af den blondebesatte top. En slående optræden på den røde løber, foreviget af magasinet Gala. Internetbrugere var hurtige til at blive fornærmede over nederdelens tilsyneladende længde: "Det er ikke nødvendigt at vise så meget, det fjerner charmen," "En mere tildækket krop ville være mere elegant," eller endda "Havde hun ikke tid til at tage sine numser på?" Disse bemærkninger, der blev lagt ud under Galas virale video, gik hurtigt viralt og overskyggede den festlige atmosfære ved begivenheden i den romantiske by.

Den ærlige forklaring på ulykken

Iris Mittenaere svarede i en Instagram-story: "Min nederdel sad fast, jeg ved ikke hvordan. Så du er tydeligvis irriteret over dens længde (det er noget, du holder meget af, haha), men undskyld, den skulle ikke sidde fast, vær ikke så hård." Hun delte visuelle beviser fra andre vinkler og billeder, hvor outfittet vendte tilbage til sin oprindelige længde, hvilket demonstrerede et simpelt uheld under poseringen, som skete på det værst tænkelige tidspunkt foran kameraerne.

En direkte reaktion, der afvæbner haderne

Denne afslappede og ærlige attitude minder om hendes tidligere kontroverser, såsom hendes Halloween-kostume, der blev hånet i oktober 2025 (sammenlignet med Grinchen eller Cetelem), hvor hun formåede at komme tilbage med elegance. Ud over anekdoten illustrerer denne episode primært endnu engang, hvordan kvinder konstant granskes og bedømmes for deres kroppe og deres påklædning.

At kalde hendes kjole "for kort" afspejler et normativt og forældet perspektiv: Iris Mittenaere bærer det, hun vil, og behøver ikke at retfærdiggøre sine tøjvalg. I denne tid med overfladiske vurderinger fremhæver hendes positive reaktion det nytteløse i en sådan kritik i lyset af en karriere kronet med international succes, fra Miss Frankrig til skønhedsambassadør.

Ud over den flygtige kontrovers illustrerer denne episode endnu engang, hvor hurtigt sociale medier kan dømme uden kontekst. Ved at vælge humor og gennemsigtighed frem for konfrontation minder Iris Mittenaere os om, at et "tøjuheld" hverken definerer en kvinde eller hendes elegance.

